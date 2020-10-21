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巡警配隨身攝像機 新州擱置

記者謝哲澍／新澤西州報導
警察隨身攝影機的背後開支讓地方政府卻步。(網路圖片)
警察隨身攝影機的背後開支讓地方政府卻步。(網路圖片)

州長墨菲19日部分否決一項提案，拒絕為全州所有巡警(patrol officers)配備隨身攝像機，指提案中的資金來源存在問題，可能無法支付全部費用。一些地方警局也因攝像機的維護和日常開銷，拒絕州政府的相關撥款。

法案S-1163旨在為地方、郡和州警採購和配備隨身攝像機，經費來自民事沒收(forfeiture)款項。然而法律與公共安全局(Department of Law and Public Safety)指配備攝像機需超過5500萬元，但全州的沒收款項目前僅不到200萬元。

墨菲贊同為巡警配備隨身攝像機，但指該提案的籌資機制存在嚴重紕漏，無法完成提案中的目標。他希望立法者在法案中加入詳細可用金額，而提案發起人，包括參議員Shirley K. Turner、眾議員Cleopatra Tucker、Verlina Reynolds-Jackson和Shavonda Sumter均未評論。

根據檢察長辦公室上月發布的報告，新州目前超過半數的地方巡警並不配備隨身攝像機。檢察長吉沃(Gurbir Grewal)承認配備工作存在困難，一些地方警局因維護、儲存和日常開銷，拒絕州政府的相關撥款。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授Eric Piza指，很多人以為攝像機是主要開銷，但其實關鍵是巨量檔案的儲存、調閱開支。

華人聚集的愛迪生市(Edison)，警方租用雲空間來儲存錄像的費用，一年就需17萬9000元。新州第一大城市紐瓦克(Newark)則選擇購買自己的系統和服務器來儲存，開銷同樣不菲；新州第四大城市伊莉莎白(Elizabeth)今年剛更新系統，專家預計一年需25萬元。

新州 眾議員 華人

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