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擔憂騷亂 羅大建議教師選舉周別排考試

記者謝哲澍／新澤西州報導
羅格斯大學擬在選舉當周避免安排考試。(臉書官網)
羅格斯大學擬在選舉當周避免安排考試。(臉書官網)

美國面臨史上最分裂的一場大選。新澤西羅格斯大學員工理事會(Rutgers Faculty Council)日前通過決議，建議該校教師在大選周不要安排考試或論文截止日，避免紛亂及選舉結果影響學生。

兒童與家庭發展中心(Center for Child and Family Development)主任Steven Tobias贊同羅大的這一決定，「也許有人會對此不屑一顧，但事實上的確存在風險，特別是考慮到學生正面臨來自疫情和遠程學習的挑戰和壓力。」

2016年柯林頓敗選，包括新州在內的數個深藍州選民感到難以接受，導致許多民主黨支持者情緒失控，在社交網站乃至街頭大肆宣洩。新州國土安全和防範辦公室(Office of Homeland Security and Preparedness)認為今年的情況可能更糟，正積極應變。

比起四年前的大選，今年專家和選民擔憂的因素更多，包括郵寄投票是否存在欺詐、一旦川普選舉失利是否會和平移交等。新州國土安全和防範辦公室主任Jared Maples表示，目前辦公室收到來自各極端失利、史無前例的威脅報告。

Maples說，「史無前例(unprecedented)這個詞可能被濫用了，但我們真的從未遇到過這種情況。」辦公室預計示威抗議將從選舉日一直持續至總統就職日；一旦選舉結果最終需要法院甚至最高法院判決，預計示威者甚至可能對法院、司法系統都造成衝擊。

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