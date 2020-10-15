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費城公布冬季餐館戶外營業指南

記者呂賢修╱綜合報導
費城有意讓疫期餐館戶外營業延長至明年底。(美聯社)
費城有意讓疫期餐館戶外營業延長至明年底。(美聯社)

氣溫漸低，費城市府15日公布餐飲業戶外座位初步指南，強調已盡量提供商家彈性，但仍須遵守消防、防疫規定。

依新規，在街邊設置帳棚，須先獲得街道局(Department of Streets)核准，包含不可妨礙消防、急救人員出入，不影響垃圾、積雪清理，也不可占用公車道。

訂製的帳棚，高度48吋以下可不需樓宇許可，大於400平方呎須經檢查，確保堅固及防燃。戶外場地有多於兩道牆與屋頂者，視為室內場地，應依衛生局規定，且容量限50％。

僅可加裝設計供戶外使用的增溫裝置，用電及瓦斯、油加熱者，分別應遠離易燃物至少三及五呎。

新增插座須有許可。帳棚內若經管道提供暖氣，須有帳棚許可及檢查。路邊及帳棚內均禁止燃燒類加溫。

帳棚內須維持社交距離，椅背距離至少六呎，人行道應保留六呎過道，不可遮擋消防栓、建築入口、斑馬線、公車站。

帳棚限早8時至午夜使用，晚11時後不接受點餐飲。帳棚內不可用於烹煮或處理食材，夜間應有照明。街邊桌椅應標示店名，不用時收入店內。20桌以下店家應至少有一桌方便殘障者使用，20桌以上者為5％。戶外餐飲若經舉報擾鄰，執法人員有權關閉。

市府指，協助餐飲業者度過疫情難關，6月至今已核准700多處路邊、停車場臨時座位區，也關閉部分街道。相關規定有效期至今年底，市議會及市府均有意延長至明年底。

市府規定網址： www.phila.gov/2020-10-15-city-announces-safety-standards-for-outdoor-dining-through-the-winter/。

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