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迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

記者鄒尚謙／台北報導
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

農曆春節將至，家家戶戶安排大掃除迎接新年，不過，大掃除也有方法，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。同時提醒，清潔劑鹽酸不可跟漂白水混用，會產生化學物質傷害呼吸道。

「新年將至除舊佈新的工作也要開始了。」譚敦慈在臉書上貼文表示，乾淨的家就是最好的風水，大掃除開始前也可以先掌握5項原則、1項提醒。

第一「先除後掃」，把不用的東西先丟棄、回收或拍賣後再打掃可以更省力。

第二「由高至下」，大掃除掌握由高處往下掃，如天花板、燈具；「由小處往大處掃」，如先整理抽屜櫃子；「由內往外掃」，如由房間開始再往外到客廳。若能每天從小處開始清掃會更有成就感。

第三「先乾掃」，先用乾燥靜電抹布、拖把清掃以避免造成室內揚塵影響呼吸道。

第四，「注意通風」，掃除使用清潔劑要先開門窗通風並戴好口罩、護目鏡、手套，清潔劑要由上往下噴減少吸入。

第五，「避免爬高」，高處儘量採用伸縮桿避免爬上爬下造成危險。

談敦慈提醒一項注意事項，大掃除清潔劑儘量選擇有廠牌的清潔用品，並遵照說明使用，清潔劑不是愈多愈好，漂白水、鹽酸類清潔劑不要加熱水稀釋，鹽酸和漂白水絕對不能並用，會產生氯氣，反而傷害呼吸道。

此外，過年辦年貨，家庭多會置辦年菜，談敦慈則說，「辦年貨前先把冰箱清空」，把已經置放過久的食物清出，尤其是「蔬果室」一但有菜葉發黃會釋放乙烯，造成其他蔬果加快腐壞，因此一但不新鮮的蔬果，日常就要整理，並且理性採購，置辦年菜也不必買太多，避免食物過度浪費。

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