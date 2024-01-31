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招好運 … 12生肖大掃除「這些地方」要清乾淨

文／取材自聯合新聞網
命理家建議，生肖屬虎的人家中的陽台與花園露台一定要打掃乾淨。(圖／123RF)
命理家建議，生肖屬虎的人家中的陽台與花園露台一定要打掃乾淨。(圖／123RF)

農曆過年即將來臨，許多人都會趁年前大掃除，將家中除舊換新，來迎接新的一年。清水孟國際塔羅小孟老師就提醒，12生肖年前大掃除要注意，這些地方一定要掃乾淨，免得衰事連連。

生肖屬鼠：

因為老鼠習慣躲在管道與地洞，因此家中的水管、水槽、水溝一定要保持暢通。

生肖屬牛：

牛踩地，因此家中的地板、腳踏墊、大門口一定要打掃乾淨。

生肖屬虎：

老虎喜歡戶外，因此家中的陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

生肖屬兔：

命理家說，生肖屬兔者要注意衣櫥及抽屜特別清理。(圖／123RF)
命理家說，生肖屬兔者要注意衣櫥及抽屜特別清理。(圖／123RF)

兔子愛地窟，因此家中桌角下，衣櫥裡，以及抽屜都需要特別清理。

生肖屬龍：

龍在天，因此家中天花板與燈具、冷氣，屬龍的朋友一定要打掃乾淨。

生肖屬蛇：

蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，例如：廁所、洗手台、除濕機。

生肖屬馬：

馬奔馳萬里，非常需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶、鏡子、窗台還有鞋子、鞋櫃打掃乾淨。

生肖屬羊：

羊有角，身上潔白且捲翹，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃等有毛髮的地方也要清理，另外白色物品、器皿則要維持整潔。

生肖屬猴：

猴子會攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子與牆壁脫落處再粉刷一次。

生肖屬雞：

雞身形較矮，能低飛、披彩衣，因此家中電風扇、暖氣、矮櫃、衣服都要處理乾淨。

生肖屬狗：

狗會吠叫，因此家中電視、喇叭、音響、電話和手機等，能發出聲音的家電都要保持整潔。

生肖屬豬：

豬愛吃食物，命理家說屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。(...
豬愛吃食物，命理家說屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。(圖／123RF)

豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。

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