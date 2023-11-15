廚房紙巾 浴室也好用？搞定霉斑水垢 也有人嫌

有網友分享用廚房紙巾擦乾浴室洗手台、水龍頭水漬，不易留下屑屑。（本報資料照片）

一名網友在臉書 社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，原本一直搞不懂為何廚房紙巾長時間進駐家中浴室，甚至還有一處為它打造的專屬空間，沒想到因為其吸水、耐用的特質，竟成為家中先生、婆婆的心頭好。

原PO表示，家中身為「挑剔王者」的先生，洗完臉就會用廚房紙巾擦乾，不僅不會破，不像衛生紙濕透後會留下屑屑，擰乾還可以稍微擦拭頭髮，也不如擦手紙粗糙、留有異味；而另一位「潔癖人」婆婆同樣盛讚方便，認為抽取式很方便，順手擦乾洗手台、水龍頭水漬，一張紙就可搞定霉斑跟水垢。

廚房用的紙巾，也有人放在浴室使用。圖為浴室示意圖。（Ingimage）

貼文也引起網友們共鳴，紛紛留言大讚放浴室、廚房都好用，「廚房紙巾就是要拿來擦臉」、「超好用，煮飯擦臉都可以」、「洗完毛小孩直接抽一張清排水孔毛髮，超好用」、「我家也是，兒子擦完我叫他收集起來，因為只有吸乾臉上的水分，丟掉可惜，我再拿來擦煎魚後的流理台」、「真的用過後，已回不去了…尤其煮飯時，食物吸油、吸水、擦盤子、擦臉汗都很好用喔」。

不過，部分網友持相反意見，認為廚房紙巾單價較高，且有不環保的疑慮，「雖然有點氣味，但價位上，要我用廚房紙巾，真的下不了手」、「婆婆也太不環保，弄條布就可以的事要用掉幾百張衛生紙」、「那些事情全部都可以用毛巾抹布解決，就不用浪費地球資源」、「亞馬遜 雨林在哭」。