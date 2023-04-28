插線板7大隱患 家中存在一項就可能觸電或著火

家中常用的插線板有許多安全隱患，應格外留意，以免發生意外。(本報檔案照)

插線板每個家庭都必不可少，但很多人使用插線板時，會忽略當中的安全風險，嚴重的甚至會出現觸電或引致火警的危機。據香港 01報導，這七個插線板存在的安全問題，如果發現家中的插線板曾發生其中一項，就應要多加留意。

1）插線板過熱

當使用插線板一段時間后，需留意是否過熱。插線板的各部分都有指定的溫升上限，以免過熱影響產品的安全。經測試發現，有些產品的溫度升超過了標準上限，無論使用多少個插座都出現這種情況。當以最大負載操作測量USB插線板的充電輸出溫度時，有些產品的 USB 電路不能做到額定電流輸出，或只能維持短時間。

2）插線板材質不耐高溫

透過對插線板不同位置的塑膠進行了 1202℉（650°C）及1382℉（750°C）灼熱線測試。有的產品安全活門及過熱裝置底座膠料無法抵受高溫，加熱30秒後，火焰不能自行熄滅。此外，對承托帶電部分及外殼等的膠料進行 257℉（125°C）球壓測試，有的插線板膠質材料出現了直徑超過2毫米的凹陷，顯示耐高溫能力不足。

3）開關耐用性有問題

測試發現，有的插線板開關1萬5000次後，開關已量得超出標準規定的接觸電壓差，恐因此產生熱能，令支架膠料出現熱熔問題。如經常會重複開關電掣的話，需要留意電掣接觸點的電壓會不會過高，而且重複開關亦不能出現耗損。

4）插座存在觸電風險

有的插線板可被單獨插腳推開，存一定的觸電風險。

5）插座不夠耐用

經過1萬5000次耐用測試，發現有插線板的銅片出現損耗，因銅片折舊會影響通電，亦有機會導致短路問題，甚至連保險 絲亦可能熔斷。如經常會將插頭插入和拔出的話，要留意銅片損耗情況。

6）絕緣設計欠佳

由於插線板上的產品不同電壓的有電部分應有一定距離，以防短路、跳火、漏電及過熱，但部分插線板的絕緣距離不足，增加跳掣及短路的風險。當用家發現插座、銅片不穩，出現接觸不良和供電異常時，就應要馬上停止使用，避免出現過熱問題。

7）電線長期彎曲風險

很多人都習慣將電源線捲起來方便收納，但其實電線和插線板接合點的彎曲幅度通常都較大，經常彎曲和過分摺疊，有機會令電線斷開。測試重複彎曲電源線1萬次，發現幾款產品內部的銅絲都斷開。有些型號的銅絲折斷率更高達42.5%，這意味著這些產品不夠耐用，而且存在短路風險。同時，如發現保護電線的膠條出現破損，令電線外路，亦不建議繼續使用，以免發生觸電意外。