換季棉被收納 做好除濕 這些被子不能用壓縮袋

冬被收納有竅門，每種材質都有需要特別注意的地方。（圖：日比家族提供）

天氣漸漸回暖，使用的冬被也開始要收起來，換上新的春夏被。因為冬被相對較厚與多樣化，市面上常見的材質包括羽絨、羊毛、科技纖維、蠶絲被等，每種材質都有需要特別注意的地方，若是收納方法錯誤，會讓棉被壽命減短。

專賣寢具的日比家族就提供收納訣竅，最多人用的冬被是羽絨材質，在收納前，切記不能直接曝曬在太陽下，但是若是直接曝曬，有可能會損壞羽絨被表布的防絨處理，因此要曬太陽的話，需要加蓋一層乾淨布或是被套，雙面平均曬2～3小時即可，並以10～15點的陽光最好。

哪些被子 不可以水洗與烘乾

部分材質棉被，不能曬太陽。（圖：日比家族提供）

而羽絨被也不能水洗，只能送乾洗店乾洗，也不能用烘乾機，避免羽絨因高溫 或烘乾過程而斷裂，也不能用真空壓縮袋，也會讓羽絨受傷。收納時要注意除濕，並放入防蟲劑，放置於乾燥通風處為主。

另款同樣很多人使用的羊毛被，也是切記不能水洗與烘乾，因為水洗會讓羊毛收縮與氈合而損換，同樣建議送乾洗，另外避免在烈日下久曬，記得加上被套再日曬1～2小時即可，另外放置收納袋中時，不要密封，同樣注意除濕。

蠶絲被 勿在太陽下直接曝曬

蠶絲被也是不少人的最愛，同樣不能水洗與烘乾，最重要是不可以在太陽下直接曝曬，會讓蠶絲纖維斷裂，另外也不要使用真空壓縮袋收納，收納前要做好除濕。

至於科技纖維被，就是最方便的收納，可以依照商品標示水洗，也能日曬，用真空壓縮袋收納也可以，以冬被來說是保養最方便的。