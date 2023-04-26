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安心好眠… 床架應該怎麼挑 4點必注意

文╱記者劉小川
頻繁開關折疊床，容易導致床架耗損。(Getty Images)
頻繁開關折疊床，容易導致床架耗損。(Getty Images)

家裡最重要的家具，除了大家能看到的沙發、桌子外，最重要的就是「床」。說到床，大家第一個想到的就是床墊，床墊固然是重要的一個選項，但另個重點是「如何避免挑選不對的床架」。

要有好的休息時光，除了要好的床墊之外，床架也非常重要。如果床架不好，再好的床墊也會有扣分的感覺。睡在上面就會影響到睡眠品質。

1、掀式折疊床架

許多家庭想要多的置物空間，大多在購買床架時，會選擇掀式折疊床架。在安裝上只能依靠當時購買的店家不說，每次要找東西的時候，必須花很大的力氣把床拉起來，開始找尋自己囤積已久的雜物。掀式折疊床架要注意穩定性，頻繁開關折疊床，會導致床架的耗損，影響使用壽命。

選擇價格適中的床架就好，想要好的睡眠品質，要慎選床墊。(Getty Images...
選擇價格適中的床架就好，想要好的睡眠品質，要慎選床墊。(Getty Images)

2、天價的床架

床架一般都會購買木質，但為了選擇環保、天然，等級就會高，價格也就跟著高。其實選擇價格適中就好，想要好的睡眠品質，重點應該放在床墊上。

3、鐵床架

使用鐵床架要避免刮傷地板，用久了注意是否螺絲鬆動。(Getty Images)
使用鐵床架要避免刮傷地板，用久了注意是否螺絲鬆動。(Getty Images)

現代人會選擇鐵床架，最主要有兩個原因：第一就是便宜好移動、第二是喜愛工業風格的居家氛圍。其實鐵床架有很多問題，一時半刻是看不出問題所在。主要是鐵床架大多有上一層漆，久了會掉漆之外，有許多銳角也可能會變成居家安全的隱憂，再來就是，如果家中地板是磁磚、原木，就很容易刮傷地板，用久了也可能會發生螺絲鬆動的問題。

4、矮腳床

矮床腳床底容易藏汙納垢，清潔不易。(Getty Images)
矮床腳床底容易藏汙納垢，清潔不易。(Getty Images)

矮腳床顏值很高，是近期許多居家裝修最好搭配的一項單品。不過，在長時間使用之後，會發現矮床腳的床底清潔不易，讓人感到非常困擾，尤其床底又容易藏汙納垢，一堆棉絮、灰塵都在床下，很難清理。

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