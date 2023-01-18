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大掃除慎用清潔劑 混合使用恐產生有毒氣體

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

家家戶戶忙過年大掃除，許多人為清除陳年汙垢，各種各樣的清潔劑紛紛出籠。臺中慈濟醫院急診醫學科主任李冠儀提醒，使用化學藥劑要格外小心，藥劑酸鹼度容易造成腐蝕；混合使用更可能產生高溫或有毒氣體，導致永久性傷害。他建議清掃過程做好防護、保持環境通風，萬一碰到傷害也要知道緊急處理流程，才能保護身體避免傷害。

常見的4大清潔劑類型

１消毒水（次氯酸鈉）：

容易和鹽酸、氨水甚至尿垢反應，產生有毒或易燃氣體，使用時一定要遵守使用說明。

２氨水（氫氧化銨）：

氨水常添加在清潔劑中用來分解廚房、玻璃或衣物油脂，特徵是味道刺鼻。

３鹽酸（氫氯酸）：

是無色刺鼻的強酸液，容易和空氣中水蒸氣結合產生酸霧，和消毒水混合更會產生有毒氯氣。

４苛性鈉（氫氧化鈉）：

常用於片狀或顆粒式的浴廁疏通劑，屬於強鹼，要注意若碰到酸鹼反應會大量放熱導致灼傷。

預防腐蝕傷害4大措施

李冠儀指出，雖然清潔劑化學效果複雜，也不必因噎廢食，只要遵守4個預防措施，就能大大降低使用化學物的風險。

１口罩戴緊維持現場環境通風，就能大幅度避免吸入有害氣體。

２其次一定要戴手套，通常疏通水管、馬桶需要大劑量清潔時，要特別小心肌膚直接碰觸。

３一次只使用一種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應。

４最後，避免分裝在不同容器導致混淆發生誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

李冠儀回顧急診臨床經驗，偶爾會碰到清潔劑嗆傷救治的個案，由於「吸入性」煙霧會令人立即不適，所以通常不會大量吸入擴大腐蝕；不過若發生誤食或遭到大面積噴灑的情況，「接觸性」腐蝕就會深入表皮灼傷。因此若不慎發生意外接觸，接觸面要趕緊沖水15至20分鐘以上，保護好傷口馬上送醫；若不小心吞入酸鹼性物質千萬不要催吐，以免二次傷害，務必立即送急診處理。

過年除舊佈新，使用各類清潔劑前務必詳細瞭解使用方式，遵守4項預防措施把風險降到最低，才能避免「吸入性」與「接觸性」化學性灼傷，順利打掃清潔好過年。

 

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56545

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