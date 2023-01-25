家務分擔不平等？ 研究：男女認知有差

劍橋大學的哲學研究員認為，男女在家務分擔上的不平衡現象，可以用兩性對家事的認知不同來解釋。（示意圖／Ingimage）

英國 劍橋大學的哲學研究員認為，男女在家務分擔上的不平衡現象，可以用兩性對家事的認知不同來解釋。

中央社引述外媒報導，研究員在發表於「哲學暨現象學研究」（Philosophy and Phenomenological Research）期刊的文章中說，女人看到桌面髒了，可能會覺得需要擦乾淨，而男人可能就只是觀察到「桌上有麵包屑」這個現象而已。

研究員說，無論男人或女人，在新冠疫情 中都有很多時間待在家裡，在這段期間蒐集的資料拋出了兩個重要問題：為什麼女人仍然承擔大部分家事？為什麼男人自認為家事分擔比實際上公平？

根據一項在疫情期間針對美國家戶所做的調查，70%的女性說，全部或大多數的家事是靠她們來做；另有66%女性說，照顧孩子的工作，全部或大部分是落在她們身上，這與平時調查的比率大致相同。

劍橋大學歷史哲學系講師麥克里蘭（Tom McClelland）說，不平等的問題持續存在，許多男人仍對家事不以為意，意味著傳統觀念不足以解釋這種現象的全貌。

研究員說，這種不平等現象可以用「直觀功能理論」（affordance theory）來解釋，意即人們碰到一些物體和情境時，所認知的相應隱含動作。

根據研究結果，女人走進廚房時，比較可能看到有碗盤待洗、冰箱需要補貨。

但研究員說，這項研究不是要替男人卸責，或幫他們找藉口。

麥克里蘭表示，知覺是在實踐中塑造而成，人可以訓練自己養成良好習慣。

他說：「如果你在燒開水，注意看看是否有麵包屑需要擦乾淨。隨著時間過去，就不需要養成這種習慣了，因為你會開始留意到麵包屑…它們的存在會變得很明顯，你不需要特別去留意。」

麥克里蘭說，這項研究目的在於從學術角度來瞭解家務分擔不平等現象，並影響父親帶薪育嬰假之類的政策。他說：「育嬰假的重點之一是，這不只攸關孩子人生最初數月的照料工作應如何分擔，而是這幾個月如何讓你適應未來的育兒任務。」

他還說：「如果一個男人請了較長的育嬰假，他會比較適應那些育兒需求…而這會促成未來的育兒和家務分擔更平等。」