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要好看也要實用 沙發、餐桌、吊燈別選錯了

文╱記者劉小川
沙發品質若不好，冬天坐起來冷，夏天坐起來熱。(Getty Images)
沙發品質若不好，冬天坐起來冷，夏天坐起來熱。(Getty Images)

消費主義造成許多人對於設計裝潢的「網紅」價值觀，讓居家變得除了氛圍以外，其實並不利於居家生活上的方便度。儘管掀起一波網紅風，還是會忍不住的跟風，讓自己變成冤大頭。本次分享實屬小編看法，供讀者參考。

一、超纖維皮革沙發

選購沙發，材質很重要。(Getty Images)
選購沙發，材質很重要。(Getty Images)

超纖維皮革，全名稱超細纖維PU合成皮革。主要是由一層高性能PU（聚氨酯樹脂）和超細纖維基布貼合而成，它的構造與真皮質地最相近，耐磨、好清潔、不易脫落崩解。因為皮質沙發與布面料沙發都不易清潔，尤其家中有養寵物的朋友們，最知道沙發的痛。

市面上有許多類皮革沙發，而真正的超纖維皮革，比真皮沙發還貴。所以市面上看到性價比高的超纖維沙發，就要確認是否是真材實料。

這些品質較差的超纖維皮沙發，會發現幾項缺點：

1.冬天皮面偏冷：冬天時，儘管開著暖氣，沙發還是像冰山一座，冬天願意坐上去的機率就變少。

2.夏天黏皮膚：夏天剛坐下去時，確實感覺涼快。但因為透氣性不良，所以會黏在身上，特別是左右靠墊，如果男士們想要裸著上身躺著，就會連同身體一起被黏住。

3.並沒有想像中的好清潔：纖維皮革雖然比布面的沙發容易清潔，但也不是所有的汙漬都可以輕鬆的抹除。如果沾上顏色較深的醬汁，同樣也是擦不掉。

綜合以上幾點來看，如果要買沙發，千萬不要對超纖維皮革沙發抱有太大的期望，如果真的喜歡這個材質，建議購買大品牌的超纖維沙發，才不會最後變成冤大頭。

二、岩板面材餐桌

岩板面材餐桌，很多人喜愛。(Getty Images)
岩板面材餐桌，很多人喜愛。(Getty Images)

岩板材質除了顏值高外，耐磨、好擦拭、不易滲色，這些特性就足夠對這餐桌有購買的各種好理由。網路更盛行著流理台、背景牆面等。但大家不知道，岩板面材餐桌有幾個缺點。

1.一旦磕碰超痛：岩板材質的必須精挑細選，但一般市售的較薄，如果不小心磕碰，就會直接體驗到人身的最大「痛」點，根本就是人間凶器。

2.容易碎裂：岩板材質雖然很堅硬，但卻很脆弱，如果遇到重物、比其更堅硬的物體碰撞，很容易就造成破損。

3.氛圍冰冷感：岩板材質的餐桌，在家中看起來就是一個「高尚」，沒有第二個形容詞可以代表。但其材質摸起來冰冷，沒有木質的溫潤親膚感，所以在挑餐桌時就要特別思考。若是家庭聚會等等溫馨場合，木桌是否更備感溫馨呢。

三、餐廳吊燈

餐桌上放吊燈，各有利弊。(Getty Images)
餐桌上放吊燈，各有利弊。(Getty Images)

餐廳吊燈的設計也是在居家設計中，常被大家關注的事項。拉低吊燈把餐桌的食物光打得美輪美奐，也可以讓大家更有食欲。但這樣的吊燈設計有很大的弊端，如同吃火鍋，水蒸氣會蔓延到整個燈罩，若不注意可以會造成漏電，反而危險。

在餐廳吊燈方面，建議可以用軌道投射燈、可調節式吊燈、風扇燈等，因應每個人的居家風格不同來做調整跟更換。

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