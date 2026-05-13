多種口味的點心堪稱「點心藝術」每一種都想品嘗一番。500輯團隊／攝

一起找尋香港 的好味道。香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，在今年推出首本《香港好味》名廚精選美食指南，彙整全港250間名廚推薦的特色美味，讓民眾跟著50餘位名廚的腳步，共同享受香港的極致好味。

「九龍」是香港多元文化的代名詞，許多不同地區的移民在此落腳，累積出豐富的文化底蘊與飲食故事。位於長沙灣的「金園茶餐廳」，歷史悠久且完整保留道地茶餐廳的復古氛圍，是許多內行食客的香港茶餐廳指標，尤其招牌的酥皮蛋撻，更被譽為「香港第一」，店內也提供三文治、公仔麵、湯意粉等多種餐點，沙嗲牛肉 湯麵、乾炒牛肉河粉都是不少熟客的心頭好。

想要體驗道地香港生活，當然不能錯過大排檔。位於深水埗的「金豪酒家」，充滿著大排檔式的輕鬆與熱情氣氛，空氣中充滿著碗筷、酒杯碰撞的清脆聲響以及客人們的歡聲笑語。店內的菜色選擇豐富，從新鮮海味到鑊氣小炒皆有，「避風塘瀨尿蝦肉」鑊氣十足、相當開胃，「蒜蓉粉絲蒸蟶子王」選用的蟶子個頭肥大、肉質爽彈，另外店內的雞肉料理也是招牌，無論品質、份量或是火候拿捏，都能令人大大滿意。

位於九龍油尖旺、創立於1860年的「太平館」堪稱香港餐飲界的傳奇，不僅是全港歷史最悠久的餐廳之一，同時也是「豉油西餐」的先驅。店內招牌的「瑞士雞翼」雞翅外皮油潤富彈性，肉質細緻而紮實，深咖啡色的靈魂醬汁有著鹹甜交織、尾韻回甘的均衡感，讓人一口接一口。同為招牌的「乾炒牛河」口感滑順，鹹香中帶著恰到好處的鑊氣味，能夠感受師傅的炒功。另外人氣甜品「巨無霸梳乎厘（舒芙蕾）」大小宛若籃球，上桌時展現十足魄力。

另外來到以新派點心聞名的「龍點心」，推薦燒賣拼盤、一口鹹水角上桌，還有「還原酸菜魚本魚」的酸菜魚鳳眼餃，以及「超有層次、中間一層吃起來卡滋卡滋的是用米網做成，裡面就是蝦子」的紅米腸。龍點心堅持每日手工現做，其突破傳統邊框，以創新方法演繹經典港式味道，堪稱「點心藝術」，也以此證明港式點心可以歷久彌新、趣味無窮。

昔日「文苑飯莊」、黃大仙原址改名新開的「九龍飯館」，店內有坊間罕見的懷舊雞蛋焗魚腸，以及多款燒味與海鮮菜式，入選2025年《米其林指南》餐廳。名廚推薦店，必點招牌乳鴿皇，經過5天乾式熟成再以梨木煙燻，小編形容：「它同時保留了皮脆、油脂豐富，煙燻的香氣更加提升層次」。必點的懷舊雞蛋焗魚腸（限量），「完全不會有魚腥味，真的是好好味啊！」

走進位於香港尖沙嘴iSquare商場的30樓的「南海一號」，以15世紀中國航海家鄭和的尋寶艦隊為名，高踞尖沙咀，全覽維港。這間曾獲米其林一星的餐廳，以創意粵菜聞名。「南海一號的招牌就是海鮮，蠔皇原隻鮮鮑魚軟嫩入味，鮑魚本身的鮮甜味還是完全的保留」，片皮鴨也是南海一號的招牌，「肉超嫩而且吃得到皮的脆度，juicy口感，真的是好好味啊。」

金豪酒家提供多種海鮮料理，呈現大排檔的熱鬧氣氛。記者陳睿中／攝影

金園茶餐廳的蛋撻，擁有「香港第一」的美譽。記者陳睿中／攝影