Hermès Véronique Nichanian告別作

巴黎的冬夜，愛馬仕 （Hermès）2026冬季男裝系列在曾為巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais Brongniart）發表，這也是執掌愛馬仕男裝長達37年的藝術總監Véronique Nichanian的告別之作。自1988年上任以來，她不僅定義了愛馬仕的男性世界，更在動輒換人追求新鮮感的時尚產業中，以驚人的任期穩定性成為罕見的存在，在流行汰換益發加速的當下，激起許多深刻的感懷。

永恆而存的服裝 內外皆美

在主軸為「屬於今日，也為永恆而存的服裝」的系列設計中，Véronique Nichanian特別穿插了10件來自過去典藏的經典設計，證明她所堅持為了陪伴穿著者一生而創作服裝的理念。即使跨越三十多年，其設計依然能與當季新作完美融合，不顯突兀。事實上，這正是她設計的愛馬仕男裝之所以屹立不搖的原因：內外皆美的服裝必須易於穿著、選材極致考究、自然融入的工藝、注重功能性細節，且不刻意標榜顯眼的商標，在精緻與感性之間取得完美平衡。

大秀以一件光華流暢的黑色小牛皮大衣揭開序幕，搭配泥炭色緊密棉質府綢襯衫，展現了愛馬仕經典的低調奢華：不喧賓奪主，卻能透過細節與材質的精緻度贏得所有目光。皮革成為主角，出現在襯衫、整套西裝甚至連身衣上，特別是一套卡其色鏡面鱷魚皮單排扣西裝，配上黑色細緻絲綢高領套衫，成為當晚最具張力的一套設計，體現了愛馬仕對於皮革材質謹慎又低調的自信。

自私的細節 專為穿者打造

Véronique Nichanian也延續向來結合傳統面料與創新科技的手法，例如將羊剪絨（Shearling）搭配Toilovent科技織物，或將鹿皮處理得如織物般輕盈流暢，別致的格紋毛衣則是以羊絨與薄羊皮條編織而成。她將服裝中專為穿著者打造、不為人知的細節稱為「自私的細節」（Selfish details），例如精密的馬具縫線、雙層小羊皮翻領，或是印在輕質小牛皮襯衫內裡的Brides de gala經典圖案。系列以深沉內斂的墨藍、深紫黑、泥炭色、焦灰色構成主要色調，間或跳出一抹令人驚喜的橘色、落日色、孜然色，賦予整體視覺溫暖明亮的基調。

當大秀接近尾聲，秀場上的巨型螢幕開始播放71歲的Véronique Nichanian過去37年間的謝幕影像。在時尚界追求話題與社群媒體 熱度的當下，這位始終專注於務實設計、不追求噱頭的設計師，在全場長達5分鐘的起立鼓掌中繞場一周致謝，宣告一個時代的結束。據外媒報導，她將於休息半年後轉任愛馬仕男裝皮革與絲綢部門的藝術總監；而男裝設計總監一職將由36歲的英國設計師Grace Wales Bonner接任。

Véronique Nichanian留下的不僅是雋永時穿的美麗衣物，更是一套和諧優雅而安靜低調的穿衣哲學，在舉手投足之間輕易流露出工藝之美，對比迸發而喧嘩的當代世界，顯得尤為珍貴。