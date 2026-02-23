Jackie Slim包致敬經典 Evening水晶鑲嵌藏Logo
●包款系列涵蓋經典的Bamboo竹節包、鬆弛慵懶的Brera、Evening晚宴包，隨身輕巧的Lunetta，以及強勢回歸的Jackie系列。
不容錯過的Evening晚宴包共有粉紅與銀兩色並在包款表面施以水晶鑲嵌，整體更為修長小巧外並使用了細膩的竹節元素、釦環與鍊結。Jackie Slim重新致敬品牌1961的經典Jackie包，除回歸原始的管狀彈簧鎖，流暢的扁平化輪廓也像是整體世代的輕巧特質。同時為符合先前「開胃酒女孩」（Miss Aperitivo）的風格速寫，本季也有一款GUCCI Aperitivo晚宴包靈感出自義大利的餐前小酌社交文化，24小時形塑一種貫穿日夜的愉悅暢快。
風格巡禮的尾聲來到配件系列，義大利sprezzatura文化的隨興轉化為一雙可踩入的Vittoria高跟鞋，穿脫輕快、鞋款並帶有勝利之寓意。Signora高跟鞋則取名義大利文中「夫人」之意，其鞋尖點綴以GUCCI愛用的Horsebit金屬裝飾，由此湧現了馬術生生不息的律動活力，更兼容風雅和大戶人家的氣派。
