Jackie Slim包致敬經典 Evening水晶鑲嵌藏Logo

GUCCI Evening晚宴包，銀色水晶鑲嵌拼接出GG Logo。圖／GUCCI提供

●包款系列涵蓋經典的Bamboo竹節包、鬆弛慵懶的Brera、Evening晚宴包，隨身輕巧的Lunetta，以及強勢回歸的Jackie系列。

不容錯過的Evening晚宴包共有粉紅與銀兩色並在包款表面施以水晶鑲嵌，整體更為修長小巧外並使用了細膩的竹節元素、釦環與鍊結。Jackie Slim重新致敬品牌1961的經典Jackie包，除回歸原始的管狀彈簧鎖，流暢的扁平化輪廓也像是整體世代的輕巧特質。同時為符合先前「開胃酒女孩」（Miss Aperitivo）的風格速寫，本季也有一款GUCCI Aperitivo晚宴包靈感出自義大利 的餐前小酌社交文化，24小時形塑一種貫穿日夜的愉悅暢快。