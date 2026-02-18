2026早秋時裝 Dior當代美學 打造多樣姿態

大量緞帶蝴蝶結裝飾的外套與寬版垂墜長褲。圖／Dior提供

Dior創意總監Jonathan Anderson創作的2026早秋時裝系列，以當代的穿著美學打造能以不同角色穿梭多元場合的完整系列，將時尚元素以大膽又寫意的方式輕鬆融入日常。

他將Dior高級訂製服的明確輪廓挪移到這個系列的設計當中，並採用日常服飾的質感，透過這樣的方式揉合各式各樣的對比元素。傳統的剪裁手法結合當代的休閒感，華麗大器的風格被低調的實用細節中和，精準的低飽和色調，演繹的是高級訂製工藝的細節。

全新一季時裝風格的核心聚焦於單品本身及其轉化的可能性：經典如Bar Jacket採用短版剪裁，並選用柔軟的面料重新演繹，甚至巧妙放大比例為外套。貼身包覆感極強的大衣外套、針織斗篷、垂墜式的洋裝、到寬版絲質丹寧長褲，以及帶有層次雕塑感、極具戲劇張力側向綻放的禮服造型，層層鋪陳出多樣姿態。

大量出現的緞帶蝴蝶結形成猶如編織的樣貌，垂墜感布料經過巧妙地抓皺營造出意外的結構。