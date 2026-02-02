萊茵河輪遊 歐陸 古城 秋冬巡禮

建於1609年的「人頭屋」，屬德意志文藝復興風格。

優雅的瑞士 巴塞爾

老城區 午後漫步

在巴塞爾的萊茵河畔登船到Check in前，Avalon河輪安排了巴塞爾老城區city tour，老城的歲月風采讓人目眩神迷。

從老城區石板路拾級而上，優雅的雙尖塔「主座教堂（Basler Münster）」靜靜矗立。教堂歷史可追溯至公元9世紀，羅馬式建築，後來融入哥德式風格，以亞爾薩斯紅砂岩砌築，屋頂覆以藍綠與赭黃交織的琉璃瓦。走進教堂內部，高聳的拱門穹頂與石柱構成莊嚴有序的空間，牆上掛滿歷代主教與學者的紀念碑文，靜默中訴說城市的記憶。

從教堂沿著石階下行，來到熱鬧的「市集廣場（Marktplatz）」，中央便是「巴塞爾市政廳（Basler Rathaus）」。建於16世紀，是巴塞爾加入瑞士邦聯後的象徵。外牆以紅砂岩砌成，金色雕飾與寓言壁畫點綴其上。

市政廳斜對角是創立於1870年的「Confiserie Schiesser」，巴塞爾最古老的巧克力與甜點店。樓上的Café Schiesser保存19世紀風格：木雕椅、黃銅欄杆與水晶吊燈。

裝置藝術在街道上隨處可見，如大名鼎鼎的「丁格利噴泉」，這位以機械工業感著稱的雕塑家，不同裝置灑出的噴泉在陽光下燦爛生輝。牆上懸空的兩個人型雕塑「The Ledge」極具戲劇張力。

巴塞爾的歷史如同萊茵河水，悠長而多層。從羅馬時期軍事重地、中世紀宗教與學術中心、19世紀化學與製藥之都，到如今赫赫有名的Art Basel世界最頂級藝術博覽會，這座城市的魅力在於能讓歷史與當下同時呼吸。

晨訪法國童話古鎮科爾馬：

「霍爾的移動城堡」場景來源

科爾馬（Colmar）是法國東北部亞爾薩斯地區最具代表性的古鎮之一，被譽為「亞爾薩斯的明珠」、「童話小鎮」，以彩色「木筋屋（半木結構建築）」、蜿蜒運河與葡萄酒文化聞名。中世紀時期是神聖羅馬帝國的一部分，後來在法國與德國 間多次易手，融合法德文化的精髓，既浪漫又充滿歷史厚度。宮﨑駿動畫「霍爾的移動城堡」女主角蘇菲居住的小鎮也是以此為場景靈感。

建於1609年的「人頭屋」屬德意志文藝復興風格。外牆雕有百餘人頭浮雕，展現市民百態，屋頂矗立商業之神墨丘利銅像。現為五星級飯店，保留拱頂與壁飾，古雅迷人。

廣場中央高聳的「聖馬丁教堂」是以粉紅砂岩砌成的哥德式教堂，還有「舊海關大樓」、「普菲思特之家」等可逐一探訪。南端的「小威尼斯」運河小巧蜿蜒，木筋屋倒映水面，窗台盆花盛開。船夫輕搖著平底小舟穿過橋下，陽光與倒影交織的畫面美得令人沉醉。

科爾馬是真正活著的古城。從中世紀教堂、文藝復興的商宅，到今日的咖啡館與酒莊，每棟建築都講述著不同時代的故事。坐在噴泉前感受微風，真實世界與宮﨑駿的奇想時空合而為一。

黑森林的門戶：

德國中世紀古城佛萊堡

佛萊堡（Freiburg）是德國西南部巴登地區的文化重鎮，被譽為「黑森林之門」，中世紀舊城區保存極為完整，展現哥德式建築的華麗與市民生活的質樸，也體現德國南部城市在歷史上兼具學術與商業精神的獨特氣質。

佛萊堡的故事始於1120年，由施陶芬家族建立。「Freiburg」意為「自由的城堡」，自誕生之初便象徵自治與開放。城市因銀礦致富，商人與學者雲集，最終在黑森林山腳下形塑出自己的風格。

雄偉的佛萊堡大教堂（Freiburger Münster），紅砂岩砌成的尖塔高達116公尺，被譽為「德國最美的塔尖」。內部彩繪玻璃窗由行會贊助製作，每扇窗都象徵一個中世紀工匠職業。

雖是古城，佛萊堡的商業卻異常繁榮。主要的購物大道從精品店到書店、文具店、咖啡館，小巷間還有甜點店、文創品店、唱片行。據說因物價便宜，很多瑞士人都特別抽空來購物。

佛萊堡得天獨厚的氣候孕育出獨特的葡萄酒文化，城市四周布滿葡萄園。大教堂旁的酒鋪類似當地的農會產銷據點，一杯本地酒只需3、4歐元，一瓶風味頗佳的麗絲玲白酒才14歐元。佛萊堡自在的浪漫，都封存在溫柔宜人的葡萄酒中。

經典又永續的史特拉斯 堡

萊茵河輪行程第3天，來到介於法德之間的史特拉斯堡（Strasbourg），是法國亞爾薩斯（Alsace）的首府，也是歐洲議會與人權法院所在地。歷史的演化，讓史特拉斯堡融合德國的嚴謹守法與法國的浪漫優雅。同時是環保先鋒的綠色之都，市中心禁止私人車輛，以完善的有軌電車與自行車道替代，讓這座古老城市在現代化中仍能永續。

旅程環繞著「史特拉斯堡主座教堂（Cathédrale Notre-Dame）」展開，這座哥德式教堂是中世紀建築的巔峰。始建於1015年，主體1439年完工，以粉紅砂岩築成，在陽光下呈現玫瑰色光澤，高達142公尺，曾是長達400年的世界最高建築。

內部除了玫瑰花窗、懸掛式管風琴之外，16世紀的奇蹟之作「天文鐘」至今每到中午機械人偶依序出現，死神敲鐘，十二使徒繞行基督座前，象徵生命循環與信仰永恆。

迷人的小法國區與大小運河

順著教堂前的石板路往西南走，便是「小法國區（La Petite France）」。運河兩岸矗立著16、17世紀的木筋屋，木梁支撐讓建築更輕盈、外凸的上層可遮雨又節稅（中世紀房屋稅以地面層面積計算，上層向外延伸可增加室內空間又不多繳稅），陡坡屋頂則方便雨雪滑落。

史特拉斯堡的城市結構幾乎與水共生。伊爾河從北流入，分成多條支流，將舊城區圍繞成島。可搭觀光船在玻璃船艙中環繞全城，也可沿著河岸漫步，運河兩岸的綠樹黃葉屋瓦倒影隨風微動，是連時間都放慢的靜謐。

烘焙與白酒：

亞爾薩斯的香氣

史特拉斯堡的烘焙文化深受德國影響，也融合法國的細膩技藝。街頭巷尾的烘焙坊有蝴蝶結麵包，也有古格洛夫（Kougelhopf）、蛋白餅等法式甜點。