有種老派叫Miu Miu 從包款、皮衣到長靴？解構仿舊魅力幕後一次看

記者釋俊哲／即時報導
從皮裙、長靴、包款，Miu Miu仿舊的範圍無所不包。(圖／Miu Miu提供)
從皮裙、長靴、包款，Miu Miu仿舊的範圍無所不包。(圖／Miu Miu提供)

Miu Miu以Making of Old特別計畫，向外呈現品牌對皮革工藝的執著與想像。從選料、處理到完成，過程中凝聚大量時間與研究，細膩描繪材質與歲月之間的對話。計畫不僅披露了「做舊」與Patina光澤的成形幕後，更展現Miu Miu如何將時間別成設計與風格的獨特DNA

Miu Miu嚴選上乘皮革作為起點，仔細觀察並研究每一張皮面的天然紋理與細微色差。設計團隊選擇讓材質本身的天然之美被完整保留，隨著時間流逝，皮革將積累下生活痕跡，並形塑專屬於每一個使用者的故事；無論是包款、鞋履都經過反覆手工打磨、洗滌與刷製，Miu Miu進而在表面上創造出光澤感，也讓表面細節在日常中持續變化。這種概念形似於日本古著（二手）領域中「養」的概念，因為時間為商品的美感加值。

繁複的工序被運用在Miu Miu多個系列中，最明顯的像是Arcadie、Pocket、Wander等經典包款，這些包款以柔軟的nappa與vitello皮革為基底，結合工藝與設計節奏，耐看、細膩，更與青春甜美的Miu Miu女孩印象堆疊出反差。

從2010年代起，Miu Miu系統性地將復古與「反時尚」態度納入品牌語言：從Lolita裙裝、動物印花、古著再製，到90年代牛仔風、Y2K超現實感與2000年代層疊印花。搭配不對稱剪裁、混合材質與帶著手工感的縫線，構成一種刻意「不完美」的老派美學——玩心十足、俏皮，又帶著被生活使用過的真實感，也讓人發現：原來有一種老派（也甜美）叫Miu Miu。

Miu Miu的包款大量加以仿舊處理，呈現歲月的痕跡。(圖／Miu Miu提供)
Miu Miu的包款大量加以仿舊處理，呈現歲月的痕跡。(圖／Miu Miu提供)
透過在皮革上製造出光澤與仿舊感，手法類似日本古著（二手）領域中「養」的概念，並透...
透過在皮革上製造出光澤與仿舊感，手法類似日本古著（二手）領域中「養」的概念，並透過時間為商品美感加值。(圖／Miu Miu提供)

