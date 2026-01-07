OMEGA Planet Ocean 4代 纖薄俐落 自信升級

闊劍式指針、鮮明的OMEGA字樣與橘色的阿拉伯數字12，讓Planet Ocean成為一種縱橫水下或陸地的信賴組合。圖／OMEGA提供

歐米茄（OMEGA）為旗下經典的海馬Planet Ocean發表了最新第4代設計，結合品牌經典的橘色，第4代Planet Ocean腕表共帶來7款不同型號，從性能、精密、體驗感全面升級，並由品牌代言人、英國男星Aaron Taylor-Johnson率先在形象廣告中配戴，演繹新一代的俐落陽剛。

雖然Planet Ocean腕表問世於2005年，然該系列的設計DNA 則可追溯至1960年代，並成為OMEGA旗下潛水表款不可或缺的一員海軍「大將」。從2005年首款Planet Ocean腕表問世之始，橘色已然是Planet Ocean的重要風格元素，由於橘色無論在海面或陸地都具高辨識度，因此海軍船艦、專業工作人員的服裝中常加入橘色細節，而Planet Ocean的腕表中也總能在表圈的倒數刻度中看見鮮明的「OMEGA橘」，成為專業與個人造型的印象加乘。

全新第4代的Planet Ocean腕表從1980、1990年代的Seamaster海馬腕表得到靈感，表耳的銳利感大幅提升，同時新設計的鍊帶與鍊結的分量感也更為明顯、厚實。從第一代以降的42毫米尺寸並無更動，但從第三代的16.09毫米厚度「塑身」為13.79毫米，讓表款具有更自信的輪闊，同時也更容易藏入西裝袖口內，服貼流暢。

10點鐘方向的排氦閥門雖予以移除，但表款具備的600米防水性能強度絲毫不退，封閉式後底蓋並有著懷舊的OMEGA海馬徽章。

7款分別搭配橘色、黑色與藍色表圈與不同金屬鍊帶或橡膠表帶的全新第4代Planet Ocean腕表，將使用8912同軸擒縱大師天文台機芯，並通過「瑞士 聯邦計量科學研究所」（METAS）認證。