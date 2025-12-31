Cartier飛行冒險 化為日常

模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，配鈦金表鍊。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的Santos de Cartier腕表開啟新篇章。今年品牌推出兩款全新設計─輕盈堅固的鈦金屬款與黑面夜光精鋼款。新作以飛行中的精準與勇氣為題，將百年前的冒險精神化作當代配戴者的日常印記。

Santos de Cartier可以說是第一款現代腕表，誕生於1904年，由當時卡地亞的品牌傳人Louis Cartier為飛行先驅阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）精心打造，讓他在飛行中能配戴在手腕上並準確讀時。這款專為冒險與自由而生的腕表，以其方形表殼與外露螺絲的工業結構，奠定了百年經典的識別印記。

全新Santos de Cartier鈦金屬腕表以現代科技重現飛行家的堅毅與冷靜，採用創新材質詮釋經典結構。表殼採用比精鋼輕43%、硬度卻高出1.5倍的鈦金屬製作，經微噴砂工藝呈現啞光煤灰色調，既輕盈又堅固。七邊形表冠鑲嵌黑色尖晶石，為冷冽的造型增添神祕氣息。腕表由1847 MC自動上鍊機芯所驅動，並配備QuickSwitch快拆系統，可隨時依需求替換為鱷魚皮表帶。