在香港沉浸文學戀曲 微醺話家常

香港淺水灣「影灣園」重現張愛玲的傾城之戀。

影灣園濃濃殖民風情

特展重溫「傾城之戀」

知名富豪度假區「淺水灣」，見證了香港 殖民時期的繁華與哀愁，也收藏了張愛玲筆下最動人的一場愛戀。位於香港南岸的「影灣園（The Repulse Bay）」，前身是1920年代落成的「淺水灣酒店」，目前屬於半島集團的高級酒店式公寓，以潔白的歐式立面與拱廊陽台以及入口處的噴泉聞名，翠海藍天、長廊吊扇與棕櫚搖曳，濃濃的殖民地風情，形塑了當年遠東最具風華的度假勝地。

年輕的張愛玲曾多次前往淺水灣，探望長年住在酒店的母親。後來她將這段經歷轉化為「傾城之戀」裡白流蘇與范柳原曲折愛情故事的場景，他們在酒店戀愛日日冶遊香港，遇到日軍轟炸，原本要單獨去倫敦的浪蕩少爺范柳原，因為船開不了，只好回頭接了離過婚的情婦白流蘇、再一起回到淺水灣酒店避難。「香港的陷落成全了她」，圍城種種困頓中，兩人順勢成了患難夫妻，成就了這段「傾城之戀」。

時光荏苒，為紀念張愛玲逝世30周年，影灣園前不久舉辦「張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美」展覽，讓人得以重溫那段文學與歷史交織的歲月。包括舊日黑白照片、酒店歷史、當年上流階級舞會影片，1926年原版酒店菜單、餐具復刻，細數這座地標的流金歲月。還有周潤發 與謬騫人演出的「傾城之戀」電影片段與劇照海報。其中也有許多從未公開的歷史資料。

除了展覽，影灣園大名鼎鼎的「露台餐廳（The Verandah）」更以美食呼應文學，推出「主題下午茶」。復古銀架上盛放著層層雅致鹹點與甜品：搭配玫瑰果醬與奶油的經典司康，迷你三明治與泡芙、鹹派，香氣縈繞的蛋塔與馬卡龍，色彩繽紛如張愛玲的文字，細膩中藏著複雜的情感。秋日微雨灑落在拱窗之間，遙望前方淺藍色的淺水灣海岸，茶香與海風相融，彷彿時間靜止於「傾城之戀」的某一頁。

Bar Leone亞洲傳奇

讓調酒精神回歸純粹

位於香港中環半山橋街的Bar Leone，是一間以義大利 精神為靈魂、以人情與風味為骨幹的酒吧。由來自羅馬的調酒師Lorenzo Antinori創立，2023年6月才開幕，24年便獲得「亞洲50最佳酒吧」第一名，是史上首間「首次入榜即奪冠」的酒吧。今年蟬聯亞洲第一之外，更榮登「世界50最佳酒吧」榜首，成為史上首間奪冠的「亞洲」酒吧。

Lorenzo開設Bar Leone時，希望打造一間「屬於社區、有靈魂的酒吧」。想法來自他成長的羅馬社區，那裡的酒吧不講奢華，而是人與人話家常、生活氣息最濃的角落。於是他提出了核心理念「Cocktail Popolari（大眾雞尾酒）」：不走繁複花俏路線，而以精準簡約技巧與誠懇的服務，來呈獻返璞歸真的高品質調酒，讓大家還原一杯酒的快樂。

走進Bar Leone，就像穿越到義大利街角的小酒館。設計由香港設計師Tiffany Kwan操刀，靈感源自1980至90年代的羅馬，風格具親和力，展現義大利文化與待客之道。牆上掛滿舊電影海報、足球照片與義式字體標語，霓虹燈的光暈柔和，吧台是溫潤的木質調，既懷舊又親切。它不像典型高端酒吧那樣冷冽，而像一個能讓人卸下防備、自在聊天的客廳。

第一杯Herbert Highball充滿小黃瓜和佛手柑的清新，第二杯Olive Oil Sour更為濃醇creamy。兩杯都很好喝。佐酒的大顆去核橄欖充滿煙燻味，堪稱極品，另一款靈魂酒食Mortadella Focaccia火腿佛卡夏三明治，酥脆的餅皮包著火腿片，也是停不了口。酒與食都是水準之上。

在全球雞尾酒文化中，Bar Leone代表了一種回歸：回到簡單、回到情感、回到人與人的真誠交流。它不僅是義大利精神在香港的延伸，更是亞洲酒吧文化成熟的象徵。當夜色降臨，冰塊碰撞杯壁的聲音響起，這座城市也因Bar Leone而多了些許的暖意。

開箱頭等艙玉衡堂

奢享全景套房、按摩

國泰航空「頭等艙玉衡堂」貴賓室一向聞名遐邇，甚至有人稱許亞洲最佳。在香港機場有兩個名為「玉衡堂」的國泰航空貴賓室，位於63號登機門旁的是「頭等艙玉衡堂（The Pier First Class Lounge）」，另一個是位於65號登機門「商務艙玉衡堂（The Pier Business Class Lounge）」。兩者同樣由知名倫敦室內設計師Ilse Crawford與所屬的Studioilse操刀。

一走進Lounge，氛圍立即轉靜，彷彿時間都慢下來，每一處細節都令人心曠神怡，座位安排更寬鬆、藝術品更雅緻。左邊「酌醇吧（Bar）」的設計以綠色縞瑪瑙牆身及胡桃木鑲板為主，溫馨舒適的馬鞍皮沙發區，高雅大氣的畫作，可以享用多款調酒與飲品，隔壁的「輕饌坊（Pantry）」提供各種輕食。再過來的「靜閱舍（Library）」提供大量的書報雜誌。「閱覽間（Bureau）」有6間隱密的電腦工作套房，還區分蘋果系列與微軟系列，以及可用自己平板或筆電的外接大螢幕，還可以列印文件。

其間最大亮點是個人套房與免費按摩。「悠然軒（Retreat）」裡設有8間「恬逸間（Day Suites）」，每間套房均配備躺椅、閱讀燈及全景窗景，每個客人可以使用90分鐘，躺下歇息、閱讀，或是放空凝望跑道上起落的飛機，都很適合。

「足絡間（Foot Massage）」提供15分鐘免費的個人化按摩療程（腳部、肩頸、眼部）有助舒緩疲勞，為旅程作好準備，因為很熱門、記得要提前登記，以免向隅。若希望在乘搭航班前梳洗，寬敞的「淋浴間（Showers）」備有英國高端香氛Bamford沐浴用品，絕對足以讓人喚醒身心。厲害的是連「洗手間（Washrooms）」都像高級酒店，每間廁所都有獨立的洗手台，可以從容整理儀容，還有舒服的座椅。