我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃票價太高惹怒球迷 FIFA讓步：提供60元門票

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮

記者孫曼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲（Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025 年，除了全新專輯《The Life of a Showgirl》的推出，本月更在Disney+ 頻道上檔《Taylor Swift｜The Eras Tour｜The End of an Era》紀錄片迷你影集，完整回顧這位流行文化偶像多年舞台生涯、創作歷程與私下樣貌。鏡頭之外，泰勒絲的穿搭風格同樣成為解讀她時代精神的重要線索。

從影集中不斷切換的舞台造型到日常私服可以發現，泰勒絲擅長透過單品堆疊個人符碼，造型中的復古、浪漫與力量感同時並存，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正是她近年的最佳時尚夥伴之一：無論是巡演空檔、街拍私服，甚至現身球賽看台，她總能選用LV的包包、珠寶、和腕表，為造型畫龍點睛。

無疑，泰勒絲偏好具結構感與歷史感的包款。源自品牌硬箱傳統的Side Trunk，以S形金屬鎖扣與護角勾勒輪廓，經典又摩登；Coussin 以柔軟羊皮壓印Monogram，搭配粗鍊條，則替浪漫裙裝注入搖滾張力；結合金屬護角與鉚釘細節的Camera Box，是都會穿搭的吸睛亮點。

泰勒絲也擅長運用珠寶和腕表作為造型亮點。鏤空花朵造型的Ombre Blossom高級珠寶活潑又優雅；Le Damier de Louis Vuitton則以鑽石與黃金鋪陳出經典中性的格紋圖案，而休閒時髦又略帶知性的的Tambour腕表，可甜可鹹，則是天后近期穿搭的心頭好。

泰勒絲攜帶黑色皮革Side Trunk PM包。（圖／路易威登提供）
泰勒絲攜帶黑色皮革Side Trunk PM包。（圖／路易威登提供）
泰勒絲手提黑色皮革Coussin PM包，腳穿黑色皮革Donna靴子。（圖／路易...
泰勒絲手提黑色皮革Coussin PM包，腳穿黑色皮革Donna靴子。（圖／路易威登提供）
泰勒絲背著黑色的Coussin PM包。（圖／路易威登提供）
泰勒絲背著黑色的Coussin PM包。（圖／路易威登提供）
泰勒絲穿著黑色羅紋針織套頭衫、黑色迷你A字裹身裙、黑色Legacy高筒皮靴和黑色...
泰勒絲穿著黑色羅紋針織套頭衫、黑色迷你A字裹身裙、黑色Legacy高筒皮靴和黑色Coussin PM手提包。（圖／路易威登提供）
泰勒絲配戴路易威登Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系...
泰勒絲配戴路易威登Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列之黃K金及鑽石粗版手鐲。（圖／路易威登提供）
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）
泰勒絲戴著黑色LV Spark針織帽，身穿黑色Monogram提花針織外套、黑色...
泰勒絲戴著黑色LV Spark針織帽，身穿黑色Monogram提花針織外套、黑色喇叭針織裙，以及配戴Le Damier高級珠寶系列的黃金鑲鑽手鐲和戒指與 Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）
泰勒絲手提Camera Box手袋，並戴上兩枚路易威登高級珠寶系列的Ombre ...
泰勒絲手提Camera Box手袋，並戴上兩枚路易威登高級珠寶系列的Ombre Blossom金色戒指，以及Tambour黃金腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲 Disney

上一則

一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」醫揭關鍵不在腸胃

延伸閱讀

女友是Swiftie 「尚氣」劉思慕求婚 找泰勒絲幫一把

女友是Swiftie 「尚氣」劉思慕求婚 找泰勒絲幫一把
酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？
「把焦點讓給別人吧」泰勒絲回擊酸民：我不想

「把焦點讓給別人吧」泰勒絲回擊酸民：我不想
泰勒絲傳砸重金喬地點 明年「唯一在周六的13日」辦婚禮

泰勒絲傳砸重金喬地點 明年「唯一在周六的13日」辦婚禮

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

2025-12-08 21:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友