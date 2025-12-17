從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮

泰勒絲配戴Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲 （Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025 年，除了全新專輯《The Life of a Showgirl》的推出，本月更在Disney + 頻道上檔《Taylor Swift｜The Eras Tour｜The End of an Era》紀錄片迷你影集，完整回顧這位流行文化偶像多年舞台生涯、創作歷程與私下樣貌。鏡頭之外，泰勒絲的穿搭風格同樣成為解讀她時代精神的重要線索。

從影集中不斷切換的舞台造型到日常私服可以發現，泰勒絲擅長透過單品堆疊個人符碼，造型中的復古、浪漫與力量感同時並存，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正是她近年的最佳時尚夥伴之一：無論是巡演空檔、街拍私服，甚至現身球賽看台，她總能選用LV的包包、珠寶、和腕表，為造型畫龍點睛。

無疑，泰勒絲偏好具結構感與歷史感的包款。源自品牌硬箱傳統的Side Trunk，以S形金屬鎖扣與護角勾勒輪廓，經典又摩登；Coussin 以柔軟羊皮壓印Monogram，搭配粗鍊條，則替浪漫裙裝注入搖滾張力；結合金屬護角與鉚釘細節的Camera Box，是都會穿搭的吸睛亮點。