Valentino褪下喧囂 聚焦剪裁

Valentino 2026春夏系列大秀以模特兒仰望星空壓軸結尾。圖／Valentino提供

Valentino創意總監Alessandro Michele在巴黎時裝周發表主題為「Fireflies」（螢火）的2026春夏系列，靈感取自義大利 導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）於1941年的信件，將螢火蟲視為「在極權黑暗中仍頑強閃爍的微光」，藉此表達對當前動盪世界情勢的關注。

大秀在知名演員潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）朗誦的口白中展開，頭頂上方，由NONOTAK打造的巨型燈光裝置「Sora」閃爍變幻，如同空中飛舞的螢火蟲。

比起過往的喧囂，本季秀場氛圍和設計更顯克制。本季服裝以70年代的典雅剪影為基調，聚焦於更為精簡的剪裁、比起以往顯得更輕盈可穿。系列的基礎結構被大幅簡化：襯衫搭配長褲或窄裙的組合，在顏色、印花、布料和細節上展現豐富變化，例如開場的孔雀藍皺褶襯衫，在領口與下襬繫著蝴蝶結，搭配檸檬綠緞面長褲。

Michele鍾愛的盛裝華服，在本季透過雪紡、喬其紗、絲絨與麂皮等材質的運用，展現出溫柔又鮮明的另一種風貌。外在疊加式的華麗裝飾減少了，但大量蝴蝶結和皺摺仍是他的標誌，設計的去蕪存菁也可見於配件上。本季的晚裝也褪下過往的繁華堆疊，以單一色彩如寶藍、紅玉或經典黑白色調，透過不對稱的垂墜披肩或透明長裙彰顯出布料與剪裁的美感。一襲搭配羽毛白領的披垂金色禮服，更讓人想起這個義大利品牌的羅馬神話意象。