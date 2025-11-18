我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

SHIATZY CHEN 洋溢自由、不羈

記者釋俊哲／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帶金蔥的飄逸長袖搭配上長版深藍色背心，同時腰際從馬銜扣轉譯而來的腰帶更畫龍點睛。圖／SHIATZY CHEN提供
帶金蔥的飄逸長袖搭配上長版深藍色背心，同時腰際從馬銜扣轉譯而來的腰帶更畫龍點睛。圖／SHIATZY CHEN提供

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波希米亞文化、嬉皮、反叛為靈感，同時將馬術的馬鞍、韁繩，以及品牌原有的精湛刺繡工法結合，形塑出洋溢著自由、不羈的全數60套造型，大秀上有演出《小女子》、《回家的誘惑》的韓星秋瓷炫與中國演員于曉光夫婦成為看秀來賓。

創立於1978年的台灣設計師品牌SHIATZY CHEN，原先擁有豐沛多樣化的刺繡工藝、蕾絲為工藝手法，並將原本東方人文風格的雅士服裝剪裁加入西式觀點，東西交融。

2026春夏巴黎時裝周期間，SHIATZY CHEN則大膽將眼光「回望」1970年代的波希米亞（Bohemia）與嬉皮文化，而波希米亞與嬉皮文化背後所傳遞的隨性與不羈，更展現了一種誠（純）然的自由，進而與本次靈感中的馬術元素無違和結合，最終在SHIATZY CHEN的東方優雅中達成平衡。

開場的第一套就展現了貫穿系列的優雅（與狂野）精神：女模特兒身上的白色襯衫結合了蕾絲裝飾的領片，同時繫上一條具有幾何馬鐙造型裝飾的西式風格牛仔領帶，腰間不對稱、從馬鞍得到啟發的不對稱皮革腰封，則讓女性宛如擁有美國中西部的瀟灑不羈，闊步向前。

菸草棕、咖啡、馬鞭草藍紫與黑白成為色彩主調，而馬鞍的圓弧線條陸續延展到包款輪廓，並以金屬掛扣、層次結構展現了立體；有別於過往光滑的皮質材料，本季服裝交錯選用了絨毛磨皮、頭層磨皮，以及荔枝花紋，呈現皮革質感與觸感的多層次，也像是服裝與人性的多元呈現；綁帶式的三角絲巾被改造運用成為頭巾、包飾或領巾，將1970年代的服裝風格轉譯為當代的服裝語彙。

大喇叭褲與背心，蕾絲上衣搭配軟料下身，讓肢體身形放鬆之際不忘挺拔俐落，是為女裝風格。

男裝則以洞洞裝、粗針織背心、流蘇拼接與短外套為重點單品，雖然大秀的場地照明並無水晶球，卻宛如召喚出1970年代的歡樂與Disco能量，以2026春夏系列的《不停》（Unstill）之名，放肆、勇敢，活在當下。

除了1970年代的自由精神，本季女裝同樣有品牌拿手的刺繡工藝與東方風格剪裁輪廓。...
除了1970年代的自由精神，本季女裝同樣有品牌拿手的刺繡工藝與東方風格剪裁輪廓。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN本季將1970年代的波希米亞文化結合馬術、刺繡工藝，打造...
SHIATZY CHEN本季將1970年代的波希米亞文化結合馬術、刺繡工藝，打造出自由、果敢且略帶懷舊的時裝新象。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN在巴黎時裝周期間合計發表了60套的2026春夏男女裝。圖...
SHIATZY CHEN在巴黎時裝周期間合計發表了60套的2026春夏男女裝。圖／SHIATZY CHEN提供

咖啡

上一則

混酒比較容易醉、喝酒能暖身？研究破解3常見酒精迷思

下一則

11月18日星座運勢 射手好運眷顧 雙魚遇見桃花

延伸閱讀

楊紫慶生穿「珍珠拼接裙」 復刻奧黛麗赫本

楊紫慶生穿「珍珠拼接裙」 復刻奧黛麗赫本
楊紫穿「珍珠拼接裙」衝熱搜 精準復刻奧黛麗・赫本

楊紫穿「珍珠拼接裙」衝熱搜 精準復刻奧黛麗・赫本
換季洗衣不當恐毀衣服 達人提醒「這材質」別丟洗衣機

換季洗衣不當恐毀衣服 達人提醒「這材質」別丟洗衣機
被拍成五五分身材 戚薇巴黎時裝周翻車？她不能忍直接吐槽

被拍成五五分身材 戚薇巴黎時裝周翻車？她不能忍直接吐槽

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05
有些星座天生就比較難與他人建立深厚的情誼。（圖／123RF）

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

2025-11-11 00:18
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

2025-11-12 19:05
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00
五部人氣陸劇出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。（取材自豆瓣）

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

2025-11-11 20:05

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費