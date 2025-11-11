BOSS S.COUPS登香港GQ創刊號封面

S.COUPS在BOSS 2025秋冬廣告企畫演繹的後背包。圖／BOSS提供

南韓 男團SEVENTEEN不久前在仁川演唱會上全員到齊引爆話題，而身為隊長、BOSS全球品牌代言人S.COUPS則以最新BOSS 2025秋冬系列登上香港 版《GQ》創刊號封面，是繼擔綱全新「Be the Next」BOSS 2025秋冬廣告企劃後，再度以強烈的個人風格掀起話題。

在系列時尚封面照片中，S.COUPS以率性姿態演繹BOSS秋冬新作，無論是身穿線條俐落的訂製西裝、或率性型格的橄欖綠色休閒裝，還是舒適自信的高領針織衫造型，皆展現出他獨特的魅力氛圍感與前衛氣場。搭配他為小分隊「S.COUPSX珉奎」打造的全新亮金色髮型與強烈光影效果，整組視覺在瀟灑與張力間找到完美平衡。

S.COUPS在訪談中也分享了他對人生的態度：「面對困境不會逃避，也不會想著必須獲勝，只需坦然好好接受當下的情況，然後專注繼續向前邁進。」這也和他在「Be the Next」BOSS 2025秋冬廣告中穿越隧道、朝著代表夢想與成就的光芒前進的過程呼應，演繹了BOSS無懼挑戰、勇往直前，並以行動啟發人們實現夢想的形象。