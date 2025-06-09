King Seiko VANAC系列 定格魔幻一瞬

King Seiko新系列VANAC腕表海軍藍色款（SLA085）。圖／SEIKO提供

日本 鐘表大廠精工（SEIKO）發表系列新品：以1970年代為靈感、結合東京光影變化的King Seiko VANAC腕表系列；全新系列將包含三種新色的VANAC腕表、VANAC限量表，以及VANAC旗艦店限量表，展開屬於VANAC的時計宇宙。

1972年問世的King Seiko曾以多面切割的VANAC腕表、結合多變的幾何表殼而聞名，讓手表宛如手上的時間寶石。2025年的全新King Seiko VANAC系列表殼結合稜角分明的線條，一如東京地景中此起彼落的建築物，展現鮮明的力量感，新開發的表帶與鍊節系統也具備亮面、霧面兩種打磨修飾工序，產生光影交錯的俐落變化。

41毫米面盤裡，12點鐘方向的時標與秒針的末端都具有明顯的V形結構，呼應VANAC的首字母 ；面盤下，表款使用高階的8L45自動上鍊機芯，每日精準度可達+10至-5秒，並具備72小時動力儲存，東京地平線的黃昏、午夜與日出分別具現化成為紫色（SLA083）、海軍藍（SLA085）與銀色（SLA087）三種面盤，7月起於SEIKO專賣店與全球指定零售商 上市。