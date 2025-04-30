2025秋冬巴黎時裝周 CHANEL巨型緞帶 巧玩比例對比

謝盈萱出席香奈兒2025/26秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）在巴黎時裝周的最後一天，於巴黎大皇宮舉辦2025/26秋冬高級時裝系列大秀。由場景設計師Willo Perron打造的巨型黑色緞帶，在地面上翩然舞動、蜿蜒地向大皇宮的屋頂騰空而上，揭示了本季的設計主題：尺寸、長度與比例的變化。台灣女星謝盈萱、男星張震 、韓星朴敘俊、品牌大使王一博等人都出席看秀。

手拿包小如蛋 珍珠變斜背包

由香奈兒創意工作室精心呈現的2025/26秋冬系列，蝴蝶結、緞帶、珍珠、花朵等品牌標誌性元素，經過刻意的放大或縮小，轉換出全新魅力：白色迷你手拿包縮小至雞蛋 大小，而珍珠項鍊則被放大，變成橫跨胸前的斜背包；巨大的珍珠也出現在靴子的高跟上。而緞帶，從品牌經典符碼蝴蝶結到最初創作的辮飾刺繡，以繫結、自然垂墜、隨風飄動的方式，貫穿香奈兒的設計語彙，為本季設計注入靈動氣息。

大秀由一系列外罩透明薄紗的斜紋軟呢套裝揭開序幕，項鍊上的珍珠比迷你手提包還要巨大，大膽運用尺寸比例營造出生動活潑的幻象效果由此展開：鞋跟以單顆珍珠設計而成；形似加大版珍珠項鍊的斜背包，還有裝飾華麗水鑽的珠寶套組，圍巾上則別上巨大的安全別針。

各種不同尺寸的蝴蝶結裝飾在襯衫和洋裝衣領與袖口，簇擁著項鍊，也在閃耀的黑色羽絨外套與運動長褲的套裝造型中精巧裝飾褲腳。一條長長的白色針織緞帶環繞著黑色毛衣，最後在肩膀上形成一個大蝴蝶結。其他具份量感或鏤空（挖空）的蝴蝶結為洋裝、開襟衫和毛衣增添別緻亮點。啞光緞帶裝飾了軍事風格的深灰色粗花呢外套，一系列裙裝採用描繪品牌標誌性交織C字母 的蝴蝶結印花，而卡通風格的鏤空蝴蝶結為簡單的洋裝注入趣味。

極長遇上極短 層疊透視輪廓

錯視效果透過多層次的搭配手法持續變化，並延伸讓人玩味的上衣和長褲比例：藍、白與粉色斜紋軟呢超短版外套搭配長度誇張的落地長褲、長度及踝的寬鬆版府綢襯衫、精緻辮飾绲邊的斜紋軟呢小黑外套化身長版大衣洋裝；三件式石榴紅斜紋軟呢套裝上身為襯以亮紅真絲內裡的極短外套，下身搭配圍裹裙及喇叭褲、古銅色罩衫與裙子扣在長褲上，搭配象牙白開衩長裙的無袖合身背心，外層還有一件迷你裙。

在巨大緞帶的背景下，這些比例的強烈變化更彰顯了視覺效果，也彰顯了對比的主題：香檳金與黑白斜紋軟呢外套搭配荷葉邊披肩，其黑白薄紗材質營造若隱若現的美感；米色長褲套裝外搭黑色薄紗襯衫與長裙；另一款造型將白色薄紗公主袖長版襯衫套穿於米色外套式洋裝之外。在輕盈透視效果之下，造型的輪廓與線條巧妙層疊，呈現靈動之姿。