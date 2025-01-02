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真正富人愛牌Loro Piana 最低調的頂級Ghiera托特包

記者孫曼／即時報導
Ghiera Shopper托特包可透過Sun Gold金色扣環，將包身兩側拉緊或打開扣環，演繹更休閒隨性的風格。圖／Loro Piana提供
Ghiera Shopper托特包可透過Sun Gold金色扣環，將包身兩側拉緊或打開扣環，演繹更休閒隨性的風格。圖／Loro Piana提供

近年來以低調設計和頂級面料聞名的Loro Piana，已經成為許多金字塔頂巔消費客層的最愛。迎接即將到來的2025年春季，品牌呈獻全新Ghiera Shopper托特包，以鮮明個性與含蓄魅力成為Ghiera系列的優雅新作，採用獨特的手工製作結構，並以毛氈針步點綴，沒有硬邊的外型設計展現柔和渾圓的輪廓，將Loro Piana獨有的奢華細緻觸感表露無遺。

Ghiera Shopper托特包以觸感細膩的高級面料和工藝塑造柔美流暢的弧線，結合別具特色的金屬配件，經典托特包型能輕鬆收納所有日常必備的隨身物品，提供羊絨、天然帆布和柔軟羊絨襯裡皮革等不同選擇，並可以個人需求和習慣選擇大、小兩種尺寸，托特包上的Sun Gold金色扣環，扣環是由Loro Piana特色吊飾演變而成，可將包身兩側拉緊或打開扣環演繹更休閒隨性的風格，而內裡配有一個拉鏈內袋，可用作單肩包或手提包，不僅靈活實用，更完美襯托上班或休閒造型。

外觀上，Ghiera Shopper托特包有豐富的配色選擇，包括深棕色錘紋絨面牛皮配以羊絨襯裡，亦有首次以Horsey®外套襯裡採用圖案點綴的皮帶款式，在顏色選擇上包括灰色、海軍藍、紅豆色、淺石灰色、淺褐色、典雅棕色、煙灰褐色、焦糖色、格紋配橄欖色、深庫梅爾色、牛軋糖色和牛奶琥珀色配深巧克力色等多款多元色調。

Ghiera Shopper托特包可透過Sun Gold金色扣環，將包身兩側拉緊...
Ghiera Shopper托特包可透過Sun Gold金色扣環，將包身兩側拉緊或打開扣環，演繹更休閒隨性的風格。圖／Loro Piana提供
Ghiera Shopper托特包為Loro Piana2025年春夏主打包款。...
Ghiera Shopper托特包為Loro Piana2025年春夏主打包款。圖／Loro Piana提供
Ghiera Shopper托特包提供大、小兩種尺寸。圖／Loro Piana提...
Ghiera Shopper托特包提供大、小兩種尺寸。圖／Loro Piana提供
Ghiera Shopper托特包提供豐富材質與配色選擇。圖／Loro Pian...
Ghiera Shopper托特包提供豐富材質與配色選擇。圖／Loro Piana提供

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