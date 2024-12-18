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BVLGARI 瑞士工藝融入 義式美學設計

記者孫曼／專題報導
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC SKETCH精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC SKETCH精鋼腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）的腕表薈萃義大利設計美學與瑞士精湛的製表工藝。今年先後於春季和夏末日內瓦的兩大表展Watches & Wonders與Geneva Watch Days發表的全系列年度新表現已正式抵台，包括九度締造超薄世界紀錄的Octo Finissimo、備受喜愛的時尚品味Aluminium系列，以及採用嵌花工藝的精彩女表傑作，正是品味其特色的絕佳時機。

Octo Finissimo自2014年首度發表至今，始終引領超薄工藝發展，儼然已成為寶格麗腕表獨一無二的象徵。為歡慶品牌140周年，Octo Finissimo推出限量版素描表盤新作，表盤裝飾寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Stigliani Buonamassa的機芯手繪稿，紀念意義濃厚。圓中帶方的Octo Roma則迎來和諧流暢的全新款自動腕表。

寶格麗Aluminium GMT黑色腕表，以黑、白、紅三色強烈視覺效果，呼應1998年首度亮相原創經典設計。而Bvlgari Aluminium GMT╳Fender®限量版腕表，則是與Fender Custom Shop攜手歡慶傳奇電吉他Stratocaster 70周年的獻禮。

最新與同名珠寶系列共同發表的BVLGARI BVLGARI Tubogas腕表，融合古羅馬錢幣的圓形銘文和Tubogas纏繞式表帶輕盈的管狀設計，以黃K金、白K金與玫瑰金鑄造，搭配點鑽和黑色漆面表盤。LVCEA系列和Divas' Dream系列珠寶腕表則運用嵌花工藝裝飾面盤，前者有孔雀石馬賽克和珍珠母貝兩種面盤，後者則以砂金石和木頭等材質，結合鑽石與珍貴金質，打造迷人的時計逸品。

BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI BVLGARI TUBOGAS三色金腕表。...
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI BVLGARI TUBOGAS三色金腕表。圖／寶格麗提供

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