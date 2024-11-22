NEWJEANS Danielle一身慵懶 手拿CELINE毛毛小包好療癒

DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

韓國女團NewJeans 成員DANIELLE在官方社群曬出冬日穿搭 新造型，以短版的粗針毛衣搭配燈芯絨喇叭褲，創造出絕佳的視覺比例效果。

一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛翻蓋包則是冬季最受歡迎的羊絨單品配件。這款復古造型的包款首次亮相於CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，以短肩揹帶的腋下包形式亮相；2024秋冬，全新TEEN CELINE LOLA包，以更加迷你精巧的尺寸搭配頂部精緻手柄，及可拆卸調節皮革肩背帶

LOLA包完美體現古典格調，以長形的立體廓形搭配翻蓋設計，並搭配復古提把，標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為釘扣開關，盡顯出身不凡的精緻細節，重溫60年代MAISON CELINE的精神。

DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

包包背部縫製結構讓線條更為圓潤流暢，搭極具質感的羊皮襯裡，不僅外型討喜，更有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品。

附上可調節皮革肩背帶提供多種配戴方式，無論休閒場所或正式場合皆能展現包款百搭魅力，完美詮釋CELINE遊走於正式與休閒間的時尚美學風格。

CELINE TEEN CELINE LOLA羊毛革及牛皮革包。(CELINE提供)

CELINE TEEN CELINE LOLA黑色亮澤牛皮革包。(CELINE提供)

CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包。(CELINE提供)