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NEWJEANS Danielle一身慵懶 手拿CELINE毛毛小包好療癒

記者孫曼／即時報導
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

韓國女團NewJeans成員DANIELLE在官方社群曬出冬日穿搭新造型，以短版的粗針毛衣搭配燈芯絨喇叭褲，創造出絕佳的視覺比例效果。

一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛翻蓋包則是冬季最受歡迎的羊絨單品配件。這款復古造型的包款首次亮相於CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，以短肩揹帶的腋下包形式亮相；2024秋冬，全新TEEN CELINE LOLA包，以更加迷你精巧的尺寸搭配頂部精緻手柄，及可拆卸調節皮革肩背帶

LOLA包完美體現古典格調，以長形的立體廓形搭配翻蓋設計，並搭配復古提把，標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為釘扣開關，盡顯出身不凡的精緻細節，重溫60年代MAISON CELINE的精神。

DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA...
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA...
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。(摘自NewJeans官方Instagram@newjeans_official)

包包背部縫製結構讓線條更為圓潤流暢，搭極具質感的羊皮襯裡，不僅外型討喜，更有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品。

附上可調節皮革肩背帶提供多種配戴方式，無論休閒場所或正式場合皆能展現包款百搭魅力，完美詮釋CELINE遊走於正式與休閒間的時尚美學風格。

CELINE TEEN CELINE LOLA羊毛革及牛皮革包。(CELINE提...
CELINE TEEN CELINE LOLA羊毛革及牛皮革包。(CELINE提供)

CELINE TEEN CELINE LOLA黑色亮澤牛皮革包。(CELINE提...
CELINE TEEN CELINE LOLA黑色亮澤牛皮革包。(CELINE提供)

CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包。(CELINE提...
CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包。(CELINE提供)

CELINE TEEN CELINE LOLA白棉色亮澤牛皮革包。(CELINE...
CELINE TEEN CELINE LOLA白棉色亮澤牛皮革包。(CELINE提供)

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