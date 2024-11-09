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針織衫這條帶子做什麼用？ 「能剪掉嗎」各執己見

世界新聞網／輯
有網友討論針織衣物上的帶子該不該剪掉。示意圖。（取材自unsplash.com＠Tamas Pap）
有網友討論針織衣物上的帶子該不該剪掉。示意圖。（取材自unsplash.com＠Tamas Pap）

有些針織類的衣物上，常常會附上一條特別的帶子。由於這樣的設置，在其他的衣服上比較少見，因此對一般人而言，或許不容易瞭解帶子的用途為何。有位日本網友就曾碰到這一的困擾，因此在社群網站上進行詢問，結果獲得許多回應。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位日本網友「chieppuu」日前在threads上面發問，表示他買了一件針織衣物，但上頭有一條帶子，他不曉得這條帶子是做什麼用的，想知道能夠剪掉嗎。

有專業網友指出「這條帶子可以在衣服洗完後，能掛在衣架上不容易脫落，因此不用特別剪」、「除了防止滑落外，還有防止衣服變形的功能，但如果不是常常懸掛，而是會折疊收納就不太需要」、「我剪掉後衣服常常滑調，很麻煩」。也有網友認為「帶子常常從領口跑出來，剪掉比較好」、「這條帶子很容易外露，我都直接剪掉」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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有一位自稱是服飾品牌GU的前員工指出，由於開襟衫或領口較大的衣服容易滑落，所以這條帶子是為了防止衣物從衣架上掉下來，但如果不需要也可以剪掉。不過也有一間乾洗店提醒，這條帶子叫做「掛衣還」，在晾衣服時有其必要，特別是需要特殊清洗的衣物。

總歸而言，還是看個人需求，看要不要留下這條帶子。

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