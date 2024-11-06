2025春夏米蘭時裝周/TOD'S AI大秀 工匠之心創藝無限

TOD'S 2025春夏走秀於米蘭Fonderia Carlo Macch鑄造廠內舉行。圖／TOD'S提供

TOD'S 2025春夏大秀日前於米蘭Fonderia Carlo Macch鑄造廠圓滿落幕，包含品牌大使、品牌家族好友如榮倉奈奈、飯豐萬理江、町田啓太，以及韓團NCT成員廷祐Jungwoo都到場看秀。本季主題「Artisanal Intelligence」雖縮寫為AI 、但強調手工藝、工匠精神之於創造的無限可能。

以石膏雕塑雙手作品知名的藝術家Lorenzo Quinn，為TOD'S大秀場地打造了手握皮帶揮動的超大型裝置。整個場地不禁讓人聯想到運動時常見的「戰繩」，以持續抖動的皮繩揮灑精力，也像職人工匠以手藝和智慧，持續創作不懈。

綜觀本次41套新裝發表，平口、落肩的設計，展現TOD'S女子不羈、甚至帶有男孩氣息的一面。成套白色或成套黑色的素雅色彩，手持寬大容量的托特包，可以是日常造型，也可以是前往度假的隨興自由，抽繩長褲並附寬大的前口袋。

岩石、沙色、青銅…饒富義大利 地中海風景的色彩如綠草、藍海和紅土地相繼成為跨越季節的恆常單品。略為寬鬆的剪裁但仍強調腰身，不對稱的裁片、斗篷式的長大衣，都讓TOD'S女子在行走間呈現隨機律動，將心中對自由的渴望予以解放。這種對無壓力的追求也反映在咖啡 色削肩式長洋裝或白色平口洋裝上，搭配樂福鞋或平底涼鞋，將極簡主義進行到底。

皺摺的結構甚至被以對比、搶眼的方式大膽和服裝結合，隨著模特兒行走時的垂墜擺盪，是一份嚮往春日的雀躍，一如當花瓣自樹梢落下時，生之悸動於焉而生。