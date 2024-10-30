CHANEL 秋冬漫步巴黎 感受電影魅力

香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列形象廣告結合巴黎鐵塔等地標。

「巴黎和香奈兒（CHANEL）均與電影有著深厚的淵源，而此次2024/25秋冬高級時裝系列形象廣告的主要靈感，正是源自於作為電影背景的巴黎。」負責拍攝本次形象廣告的攝影雙人組Inez & Vinoodh解說。

電影是香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列的靈感來源之一。嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對於當時興起的全新藝術形態相當熱衷，不僅參與電影服裝的設計，也與許多從事電影創作的演員和導演成為好友。此形象廣告洋溢超現實的電影張力，是香奈兒風格魅力的最佳寫照：金銀絲線外套、大格紋斜紋軟呢長版大衣、緊身針織衫和飄逸的印花雙縐綢（crepe de chine）洋裝，經典的品牌符碼在艾菲爾鐵塔、橋樑和典型的巴黎街景的襯托下，展現出猶如電影明星般的迷人魅力。

這些讓人一眼就能辨識出的的巴黎地標，是以投影的方式在巨型螢幕上，成為這次廣告主角、香奈兒品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）身後的背景。「許多史上最具標誌性的電影院 均誕生自巴黎。那迷人的景緻既熟悉又遙不可及，宛如好萊塢 經典作品中的世界。」瑪格麗特畫上煙燻眼妝和短髮，她表示自己的演繹有如「黑白電影中的蛇蠍美人，這種電影視角讓我感到無比自在。」