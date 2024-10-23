GUCCI秋冬女裝 形塑剛柔衝突美

溫貞菱（左）與雷嘉汭一同現身GUCCI 2024秋冬女裝發表，大秀長靴與甜美氣質。 (記者王聰賢／攝影)

GUCCI 為2024秋冬女裝正式發表新品上市，本季GUCCI創意總監Sabato de Sarno以工藝和細節重新定義現代女性風格，將對立元素如柔美與剛強、簡約與複雜、經典與創新融合轉化，呈現衝突也和諧的複合之美，活動並邀請國際巨星張震與女星温貞菱、雷嘉汭，優雅現身。

張震以oversize的白色翻領漆面羊毛大衣搭配條紋印花真絲領結、摺痕細節羊毛長褲與Horsebit男士厚底樂福鞋，展現藝術氣息的都會風格；一身透明綠色亮片刺繡針織外套與短褲的温貞菱大秀長腿，活力俐落；新星雷嘉汭整體造型則聚焦於繭型剪裁的粉藍色大衣，並手持新款Ancora紅Half Moon半月包，全身充滿幾何輪廓趣味。

張震愛大包 領巾搭扣環成亮點

活動中張震介紹身上亮點是一款絲質領巾搭配經典扣環帶來變化，頗具特色，同時他也推薦手上的Jackie大包，無論耳機、眼鏡、書，都能一口氣收納、「拿了就走」，工作旅遊都很合適；温貞菱則欣賞身上綠色亮片刺繡的層次變化，讓剪裁更為立體，雷嘉汭也自評身上淡藍色繭形大衣與短項鍊，堅定柔美，而手上的半月形Half Moon手提包，設計靈感源自馬術，讓她非常喜愛。

綜觀GUCCI 2024秋冬女裝，以內附抽繩的駝色長大衣搭配波浪極短小熱褲或半透蕾絲洋裝與14.5公分的厚底靴，透過量體剪裁的極度不對稱產生趣味。繭型輪廓加上落肩設計，則讓女性不再受到服裝的拘束、自由伸展。從前一季延伸而來的長版西裝輪廓在本季轉為強調腰身線條，並搭配裝飾以水晶的choker短項鍊，整體更有龐克搖滾風格的銳利感，並強調流動飄逸。色彩上也同時呈現了衝突與比對，像是橄欖綠色與螢光芥末黃色、大地沙色與粉紅，色彩時而厚重、時而輕盈，是義大利 人熱情的活躍外顯。

刺繡工藝轉化 營造派對奢華感

GUCCI創意總監Sabato在上任後早早強調了將猶如高級訂製服的俐落剪裁運用在Ready to wear成衣上的功力，像是温貞菱身上成套的綠色亮片刺繡針織外套與短褲，共有3種不同色彩與形狀漸層，行走時閃閃發亮，讓服裝一如珠寶。此種源自1950年的設計手法也出現在駝色長大衣的下擺或寬版橄欖綠外套上，為服裝單品賦予了奢華感。輕巧配件如浮雕鍍金頸鍊、窄版絲巾、超窄版GG Milano腰帶則拉長了身型輪廓、營造出晚宴舞會的派對氣息。

包款創作能量全開 翻玩幾何輪廓