Dior海灘膠囊系列 濃濃法式印花格調

Dior推出Dioriviera 2024早秋海灘膠囊系列新作。(Dior提供)

Dior推出Dioriviera 2024早秋海灘膠囊系列新作，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以法式印花圖騰為主要設計元素，結合蔥鬱豐富的自然景觀素描圖騰，與星座圖案，並採用海軍藍到珊瑚粉，再到湖水綠、珊瑚粉與青檸黃等清新的色調，呈現於披肩、絲巾等海灘服飾與配件，並妝點上千鳥格紋。

標誌性剪裁輪廓與圖案貫穿洋裝、裙子、上衣等單品，配件部分也採用同樣迷人的設計元素，包括備受喜愛的Lady D-Lite與Book Tote包款，Lady D-Joy包更以柳條材質重新演繹出新風貌。帆船與草帽元素巧妙貫穿Dioriviera系列，Dior Sun涼鞋與Dway穆勒鞋也換上時髦的厚底，同時登場的還有Dior Maison的2024夏季系列，今年推出一系列包括瑜伽墊、陽傘和躺椅等配件，以及餐具和刺繡靠墊，延續悠閒精緻的生活風格。