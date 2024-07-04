以人體為靈感的經典珠寶 Tiffany延伸新戒指慶50周年

蒂芙尼發表全新Elsa Peretti®系列Bone與Split戒指紀念傳奇珠寶設計師Elsa Peretti加入品牌50周年。(取材自Instagram)

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）史上最膾炙人口的經典設計之一，無疑就是傳奇設計師Elsa Perett於1970年為品牌創作的Bone Cuff手環。雕塑般的造型靈感，源於Elsa Peretti年少時在羅馬參觀的17世紀卡普奇尼地穴（Capuchin crypt），以及在巴塞羅那見到的安東尼奧高迪（Antoni Gaudí）設計的米拉之家（Casa Milà）。 這種將人體工學與靈動感性相結合的珠寶設計，展現出這位傳奇設計師非凡的好奇心與創造力。

今年適逢Elsa Peretti加入Tiffany的50周年紀念，為銘誌此重要里程碑，Tiffany從Bone Cuff手環的人體工學線條汲取靈感，推出全新兩款Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指，延續Elsa Peretti的設計精髓，體現現代獨立女性力量之美，以自然舒適的方式詮釋女性的優雅感性。包括「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、韓國女星金娜英等人都搶先戴上