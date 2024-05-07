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2024Met Gala／楊紫瓊銀色禮服被譏「皺掉錫箔紙」 瑞塔歐拉流蘇裝像沒穿

世界新聞網／輯
女星楊紫瓊出席Met Gala晚宴。(美聯社)
女星楊紫瓊出席Met Gala晚宴。(美聯社)

有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）於5月6日在紐約盛大舉行。今年的服裝主題是「The Garden of Time」（時光花園），許多女星紛紛把花草元素穿上身，但華裔奧斯卡影后楊紫瓊穿了一身皺皺的銀色禮服，不但沒有切合主題，還被評為「一團糟的錫箔紙」；而英國女星瑞塔歐拉（Rita Ora）彩色流蘇裝大膽的設計讓她成為紅毯最吸睛的女星。

Met Gala是時尚圈規模最大的晚宴活動，固定於每年5月第一個星期一固定登場，今年的展覽主題呼應博物館的春季展覽，名為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）；此外，每屆Met Gala都會有與該年展覽主題相呼應的服裝主題設定。

身為BALENCIAGA全球大使的楊紫瓊今年再度以該品牌的訂製禮服作為戰袍，但這回評價不太好，被批評禮服的視覺效果就像是錫箔紙，而且還是「用過皺掉的錫箔紙」，有網友吐槽「中秋節會很受歡迎」、「她需要絲瓜+蛤蜊」等，但也有人認為她氣場強，穿這樣的禮服氣勢還是贏。

女星楊紫瓊出席Met Gala晚宴。(美聯社)
女星楊紫瓊出席Met Gala晚宴。(美聯社)

時人雜誌（People）報導，楊紫瓊接受訪問時表示她以新造型出場，她和BALENCIAGA的創意總監德姆納（Demna）合作，她說她的銀色禮服是德姆納發想的，靈感來自他小時候用錫箔紙幫姊姊的玩具做衣服，而她則喚起德姆納的兒時回憶。

瑞塔歐拉今年選擇了Marni禮服亮相，全身肉胎裝外披彩色流蘇，隨著她在紅毯走動擺姿勢搖擺，視覺效果就像全裸沒穿，身材若隱若現，尺度超大，有網友毒舌稱她似乎剛從沼澤爬出，而她自己則是笑稱穿這身禮服，今晚最大挑戰將會是「上廁所」。

女星瑞塔歐拉出席Met Gala晚宴。(美聯社)
女星瑞塔歐拉出席Met Gala晚宴。(美聯社)

女星瑞塔歐拉出席Met Gala晚宴。(路透)
女星瑞塔歐拉出席Met Gala晚宴。(路透)

楊紫瓊 Met Gala 博物館

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