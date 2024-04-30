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日本婚紗教母桂由美逝世 享耆壽94歲

中央社東京30日專電
日本知名婚紗設計師桂由美26日逝世。(圖取自桂由美國際株式會社Instagram)
日本知名婚紗設計師桂由美26日逝世。(圖取自桂由美國際株式會社Instagram)

享譽國際的日本知名婚紗設計師桂由美26日逝世，享耆壽94歲。她的婚紗廣受國際名人喜愛，日本藝人市川海老蔵與小林麻央結婚，以及北川景子與DAIGO結婚，台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲結婚時，都曾穿著她設計的婚紗。

日媒報導，桂由美的婚紗公司「桂由美國際株式會社」今天在官方網站上發表，「1965年以來擔任本公司創意總監的桂由美（94歲）已經逝世。」

公司的常務董事鞍野貴幸表示，「桂由美比任何人都更致力於讓新娘子變美，期盼日本的新娘文化能有所發展，並熱愛這個品牌。她以永無止盡的挑戰精神，開拓誰也沒有想像到的未來，並留下無數遺產。我們將繼承桂由美從1965年以來60多年的熱情，以百年企業為目標繼續發展。」

桂由美在1965年以日本第一位婚紗設計師的身份開始活躍。1970年代，她的品牌推出「OL一個月薪水就可以買的婚紗」，改變過去婚紗都用租賃的形象，迅速獲得歡迎。

桂由美剛踏入業界時，日本婚禮時穿著婚紗的比率僅3%，97%都是穿著婚禮和服舉行神社婚禮儀式，但隨著桂由美的成功，西式婚紗在日本的婚禮中逐漸普及。

桂由美的成功不僅限於日本。1981年，她在紐約時裝周首次披露後來成為她代表作、適合亞洲女性身形的「由美線條（Yumi Line）」。

1993年，她為前教宗若望保祿二世設計聖袍。1999年，她成為第一位義大利時裝協會正式會員的亞洲人，並參加羅馬高級訂製時裝秀。2010年，她被全美新娘顧問協會授予名譽會員頭銜，全球僅4人獲此頭銜。

受到疫情影響，紐約時裝周等均被取消，桂由美外出機會減少，據稱她的腰腿因此變得虛弱。2023年3月，她出席睽違3年的時裝周時，坐著輪椅進場，她當時坦言「幾乎每天都需要腿部按摩」，但是「其他地方沒有大礙」。

桂由美當時受訪仍對工作充滿熱情，「我的一切都付出給工作，我想要讓日本變成全世界婚紗最美麗、婚禮最幸福的國家，這一點至今仍沒有改變。」

日本 義大利 徐熙媛

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