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「淚之女王」金智媛、蔡依林 都在揹Valentino Locò

記者孫曼／即時報導
金智媛另一造型則以簡約俐落的套裝，搭配黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包款亮相，詮釋職場女強人風範。(翻攝自Netflix)
金智媛另一造型則以簡約俐落的套裝，搭配黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包款亮相，詮釋職場女強人風範。(翻攝自Netflix)

近來熱播的韓劇「淚之女王」中，由韓國女演員金智媛飾演的財閥千金「洪海仁」的穿搭造型無疑是該劇的一大看點。

在劇中，多次可見金智媛穿著范倫鐵諾（VALENTINO）服裝與包包，例如她在第一次現身擔任QUEENS百貨時，見以整套Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包，展現富家千金的高貴。而在第二集金智媛與到醫院詢問病情時，拎的黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包，則以低調奢華的設計顯出她職場女強人的風範。

金智媛以Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包...
金智媛以Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包 ，彰顯他富家千金的高貴形象。(翻攝自Netflix)

Valentino Garavani Locò包採用鮮明俐落的線條勾勒出方正的輪廓，並採用光滑精緻的小牛皮，以精巧柔順的皮革工藝製作，搭配VLogo Signature金屬標誌，搭配可拆除金屬鍊及皮革的雙肩帶設計成為新一代IT包款，並有多種色彩和尺寸可供選擇，提供不同場合的造型需求。

LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN象牙白色...
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN象牙白色款。(Valentino提供)

LOCÒ SMALL SHOULDER BAG小牛皮革配珠寶LOGO款。(Va...
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG小牛皮革配珠寶LOGO款。(Valentino提供)

LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN黑色款。...
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN黑色款。(Valentino提供)

除了成為熱門韓劇主角穿搭首選，近期也成為許多女星與時尚潮人鍾愛的包款，包括Valentino品牌代言人蔡依林就將黑色與白色Valentino Garavani Locò包款帶到巴黎旅遊，時尚名媛孫芸芸也在社群上，為黑色Valentino Garavani Locò包可手提亦可肩背的百搭設計做出完美的示範。

Valentino品牌大使蔡依林配戴Valentino Garavani Loc...
Valentino品牌大使蔡依林配戴Valentino Garavani Locò系列包。(蔡依林Instagram)

Valentino品牌大使蔡依林揹Valentino Garavani Loco...
Valentino品牌大使蔡依林揹Valentino Garavani Locò系列包。(蔡依林Instagram)

侯佩岑使用Valentino Garavani Locò系列包。(摘自侯佩岑I...
侯佩岑使用Valentino Garavani Locò系列包。(摘自侯佩岑Instagram)

孫芸芸配戴Valentino Garavani Locò系列包。(摘自孫芸芸I...
孫芸芸配戴Valentino Garavani Locò系列包。(摘自孫芸芸Instagram)

韓劇 蔡依林

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