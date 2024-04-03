我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

星二代秀Burberry經典格紋 裘德洛之女入鏡

文╱記者釋俊哲
裘德洛之女Iris Law。（圖╱Burberry提供）
裘德洛之女Iris Law。（圖╱Burberry提供）

經典的設計，總能隨時代變化、推陳出新。Burberry推出全新「經典之作」系列，以品牌經典的格紋元素、戰馬騎士（EKD）設計為主軸，並邀請星二代、裘德洛之女Iris Law入鏡拍攝。

地衣色格紋針織Box運動鞋。（圖╱Burberry提供）
地衣色格紋針織Box運動鞋。（圖╱Burberry提供）

金色秀髮、綠色雙瞳與出眾氣質的Iris Law，完美傳承到老爸裘德洛（Jude Law）的星光氣韻，近年已逐漸成為紅毯、時尚的快紅新生代。只見一系列形象視覺中，時而聚焦在Iris Law的上半身、展露出Burberry經典格紋與自信神情，Iris Law則斜躺在白色床單上，隨性、不拘小節，也帶出該系列回歸生活的日常面向。全系列設計是以斜向格紋並搭配沙色與地衣色，連帽外套、經典長風衣、T恤、短褲、背心等衣櫃中的必備單品紛紛出爐，其中將格紋與地衣色結合的更有一雙Box運動鞋，將成為男女無分的實搭單品。

地衣色格紋棉質襯衫式洋裝。（圖╱Burberry提供）
地衣色格紋棉質襯衫式洋裝。（圖╱Burberry提供）

同時本系列帶有永續概念，隸屬於「ReBurberry」計畫，「經典之作」系列商品強調「使用經認證且來源可靠的原料」、「減少品牌對環境的影響」與「創新」三項訴求，加上零塑料產品包裝，以展現品牌對環保及循環利用的責任與承諾。

上一則

美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元

下一則

4月3日星座運勢 處女桃花盛開 射手財運興旺

延伸閱讀

保母曬跳舞影片 意外曝光大S豪宅

保母曬跳舞影片 意外曝光大S豪宅
日音樂大學公演海報 全員正裝就他穿「最普通」 網笑：像是來打工

日音樂大學公演海報 全員正裝就他穿「最普通」 網笑：像是來打工
Burberry舊金山聯合廣場店面求售

Burberry舊金山聯合廣場店面求售
小哈利被拱出道 哈林鬆口想給資源「請別怪我」

小哈利被拱出道 哈林鬆口想給資源「請別怪我」

熱門新聞

四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清