CELINE 復古法式浪漫 超短迷你裙充滿活力

本季HEDI SLIMAN穿越巴黎凱旋門，回溯到1960年代—這個屬於CELINE的黃金年代。（圖╱CELINE提供）

CELINE透過線上大秀影片發表2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE，由設計總監HEDI SLIMANE執導、攝影，大秀起點為巴黎地標凱旋門，也是對品牌來說別具意義的地點。影片所呈現的裝飾藝術風格與服裝營造1960年代氛圍，表達了HEDI SLIMANE希望透過這場秀向摯友、導師、傳奇攝影大師RICHARD AVEDON致敬之意。在這段大秀的蒙太奇中，也首度曝光了CELINE即將於今年秋季推出史上首個美妝系列CELINE BEAUTÉ。

兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神。（圖╱CELINE提供）

1971年，品牌創辦人CELINE VIPIANA的汽車在星形廣場拋錨後，注意到凱旋門周圍的鏈條裝飾圖案，而後這個圖案很快就變成了CELINE的品牌標誌。2018年HEDI SLIMANE加入CELINE後，他以現代主義美學理念重新設計了該歷史徽記，並將其命名為「TRIOMPHE」，例如他為CELINE所打造的第一款包包TRIOMPHE就是以此為標誌，並很快就成為了品牌的新經典。如今這一標誌沿用於每一季系列中，也是本季大秀的起點。

服裝上，堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻、短版剪裁的精緻套裝，點明LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE系列的設計，回溯了1960年代CELINE的黃金時代：模特兒的妝容與露出修長美腿的超短迷你裙，讓人想起當時活躍於時尚界的超模TWIGGY。兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神，混搭手法結合成衣與手工刺繡訂製單品，而貫穿大秀的毛氈帽則是60年代CELINE經典棒球帽的演變。

堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻營造出充滿懷舊又極具現代氣息的氛圍。（圖╱CELINE提供） 短版剪裁的精緻套裝。（圖╱CELINE提供）

在這充滿懷舊又極具現代氣息的氛圍中，CELINE 2024冬季女裝系列以裙裝輪廓取代捨棄褲裝，融合陽剛與柔美風格的格紋、如建築風格般銳利的A字剪裁迷你短裙、充滿活力的毛絨弧形外套，以現代簡約的線條和精緻奢華細節致敬60年代的優雅；及膝低跟長靴以及瑪莉珍鞋襯托出修長的腿部比例，體現法式著裝哲學。

配件部分，貫穿全場的毛氈帽上裝飾的TRIOMPHE標誌源自60年代CELINE經典棒球帽，本季並呈現三款新手袋：小巧精緻的NINO手提包、優雅復古的GARANCE漆皮肩背包，以及時髦型格TERENCE肩下包。

CELINE BEAUTÉ系列預計將於今年秋季推出。由ROUGE CELINE唇膏系列中色號為ROUGE TRIOMPHE緞面唇膏搶先推出。（圖╱CELINE提供）

而將於今年秋季推出的CELINE BEAUTÉ系列，在秀中影片穿插的片段可見，其包裝延續自2019年推出的CELINE高訂香水系列，秀上模特兒所演繹的LA PEAU NUE自然玫瑰色唇膏，是將在2025年推出的ROUGE CELINE系列中15種色號之一，不過今年秋季率先登場的首個色號將會是以凱旋為名的ROUGE TRIOMPHE緞面唇膏。