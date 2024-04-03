我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

CELINE 復古法式浪漫 超短迷你裙充滿活力

文╱記者孫曼
本季HEDI SLIMAN穿越巴黎凱旋門，回溯到1960年代—這個屬於CELINE的黃金年代。（圖╱CELINE提供）
本季HEDI SLIMAN穿越巴黎凱旋門，回溯到1960年代—這個屬於CELINE的黃金年代。（圖╱CELINE提供）

CELINE透過線上大秀影片發表2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE，由設計總監HEDI SLIMANE執導、攝影，大秀起點為巴黎地標凱旋門，也是對品牌來說別具意義的地點。影片所呈現的裝飾藝術風格與服裝營造1960年代氛圍，表達了HEDI SLIMANE希望透過這場秀向摯友、導師、傳奇攝影大師RICHARD AVEDON致敬之意。在這段大秀的蒙太奇中，也首度曝光了CELINE即將於今年秋季推出史上首個美妝系列CELINE BEAUTÉ。

兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神。（圖╱CELINE提供）
兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神。（圖╱CELINE提供）

1971年，品牌創辦人CELINE VIPIANA的汽車在星形廣場拋錨後，注意到凱旋門周圍的鏈條裝飾圖案，而後這個圖案很快就變成了CELINE的品牌標誌。2018年HEDI SLIMANE加入CELINE後，他以現代主義美學理念重新設計了該歷史徽記，並將其命名為「TRIOMPHE」，例如他為CELINE所打造的第一款包包TRIOMPHE就是以此為標誌，並很快就成為了品牌的新經典。如今這一標誌沿用於每一季系列中，也是本季大秀的起點。

服裝上，堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻、短版剪裁的精緻套裝，點明LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE系列的設計，回溯了1960年代CELINE的黃金時代：模特兒的妝容與露出修長美腿的超短迷你裙，讓人想起當時活躍於時尚界的超模TWIGGY。兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神，混搭手法結合成衣與手工刺繡訂製單品，而貫穿大秀的毛氈帽則是60年代CELINE經典棒球帽的演變。

堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻營造出充滿懷舊又極具現代氣息的...
堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻營造出充滿懷舊又極具現代氣息的氛圍。（圖╱CELINE提供）
短版剪裁的精緻套裝。（圖╱CELINE提供）
短版剪裁的精緻套裝。（圖╱CELINE提供）

在這充滿懷舊又極具現代氣息的氛圍中，CELINE 2024冬季女裝系列以裙裝輪廓取代捨棄褲裝，融合陽剛與柔美風格的格紋、如建築風格般銳利的A字剪裁迷你短裙、充滿活力的毛絨弧形外套，以現代簡約的線條和精緻奢華細節致敬60年代的優雅；及膝低跟長靴以及瑪莉珍鞋襯托出修長的腿部比例，體現法式著裝哲學。

配件部分，貫穿全場的毛氈帽上裝飾的TRIOMPHE標誌源自60年代CELINE經典棒球帽，本季並呈現三款新手袋：小巧精緻的NINO手提包、優雅復古的GARANCE漆皮肩背包，以及時髦型格TERENCE肩下包。

CELINE BEAUTÉ系列預計將於今年秋季推出。由ROUGE CELINE...
CELINE BEAUTÉ系列預計將於今年秋季推出。由ROUGE CELINE唇膏系列中色號為ROUGE TRIOMPHE緞面唇膏搶先推出。（圖╱CELINE提供）

而將於今年秋季推出的CELINE BEAUTÉ系列，在秀中影片穿插的片段可見，其包裝延續自2019年推出的CELINE高訂香水系列，秀上模特兒所演繹的LA PEAU NUE自然玫瑰色唇膏，是將在2025年推出的ROUGE CELINE系列中15種色號之一，不過今年秋季率先登場的首個色號將會是以凱旋為名的ROUGE TRIOMPHE緞面唇膏。

上一則

美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元

下一則

4月3日星座運勢 處女桃花盛開 射手財運興旺

延伸閱讀

「小丑2」傳上演卡拉OK歌舞劇 女神卡卡表現超級搶眼

「小丑2」傳上演卡拉OK歌舞劇 女神卡卡表現超級搶眼
不甜美了…濃妝趙露思穿裸色低胸馬甲 被批災難

不甜美了…濃妝趙露思穿裸色低胸馬甲 被批災難
席琳狄翁不畏罕病 發文期待重返舞台

席琳狄翁不畏罕病 發文期待重返舞台
席琳狄翁不畏罕病 發文期待重返舞台

席琳狄翁不畏罕病 發文期待重返舞台

熱門新聞

四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清