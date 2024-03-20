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Tiffany Wonder展覽4月登東京 必看鎮店之寶傳奇黃鑽

記者孫曼／即時報導
蒂芙尼傳奇黃鑽如今的全新設計。（圖/Tiffany提供）
蒂芙尼傳奇黃鑽如今的全新設計。（圖/Tiffany提供）

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將自2023年4月12日起至6月23日止於日本東京TOKYO NODE藝術畫廊舉辦「Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽，勾勒品牌跨越187年的豐富歷史與風格傳承。品牌創建以來的「鎮店之寶」、128.54克拉的蒂芙尼傳奇黃鑽（The Tiffany Diamond），將會是這場展覽必看的最大亮點。

日本淵源深厚

Tiffany與日本的不解之緣可追溯品牌創始人查理斯路易士蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）。獨具慧眼的他在1837 年創立品牌之際，就開始為他的客戶進口精選日本商品，這在當時的美國市場上實屬罕見。品牌百年多來的歷史中，許多享譽盛名的設計師如愛德華錢德勒摩爾（Edward Chandler Moore）、路易斯康福特蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）、艾爾莎柏瑞蒂（Elsa Peretti）等人，也都曾經從日本的藝術作品中汲取過創作靈感，為品盤的設計注入、轉化大和美學。本次展覽的一大看點便是可從不同面向看到日本在品牌創作歷程中所產生的影響。

也因此，「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽特地選址虎之門之丘車站大廈（Toranomon Hills Station Tower）的TOKYO NODE藝術畫廊。這一特別的選址彰顯了蒂芙尼與東京、紐約兩座國際大都市之間的緊密聯繫：大都會建築事務所（OMA）。 這家著名的建築事務所不僅設計了虎之門之丘車站大廈、為品牌府開幕的紐約第五大道地標旗艦店發揮他們的創意巧思、並將為「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽設計佈景。

一期一會的精彩展品

從傳奇設計大師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的經典石上鳥胸針到流行文化產物與標誌性的傳奇黃鑽，此沉浸式視覺盛宴，將薈萃共近300件設計傑作。品牌展覽共分十大展區，貫穿各個展區的，是反映品牌近兩個世紀輝煌歷程的珍稀佳作，例如首本Blue Book郵購目錄、首批誕生的蒂芙尼藍色禮盒以及經典的The Tiffany® Setting六爪鑲嵌鑽戒。

鑑賞亮點包括喬治波爾丁法納姆（George Paulding Farnham）以琺瑯、祖母綠、鑽石、粉色藍寶石打造的蘭花胸針，以及尚史隆伯傑為蒂芙尼設計的鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石的Plumes羽毛項鍊。不過所有人的焦點無疑都是奠定品牌發展的「蒂芙尼傳奇黃鑽」，這顆重達128.54克拉的黃鑽，原石重達287.42克拉，經精心計算後，琢磨為前所未見擁有82個璀璨切面。在百餘年的歷史中，這顆稀世鑽石只有被包括女星奧黛麗赫本、女神卡卡（Lady Gaga） 和碧昂絲（Beyoncé）等人配戴過，如今更因為歡慶紐約旗艦店落成而第五度重新設計鑲嵌，意義非凡。

欲參觀「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」展覽，可於3月14日至6月23日期間，透過iOS、Google Play應用商店下載Tiffany & Co.應用程式進行預約購票。

Tiffany蜻蜓胸針，約1904-1914年。（圖/Tiffany提供）
Tiffany蜻蜓胸針，約1904-1914年。（圖/Tiffany提供）
Jean Schlumberger by Tiffany藤蔓與葉子造型項鍊，19...
Jean Schlumberger by Tiffany藤蔓與葉子造型項鍊，1956年。（圖/Tiffany提供）
夢幻綺境展區。（圖/Tiffany提供）
夢幻綺境展區。（圖/Tiffany提供）
「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽海報。（圖/Tiffany...
「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽海報。（圖/Tiffany提供）
尚史隆伯傑的創意花園展區。（圖/Tiffany提供）
尚史隆伯傑的創意花園展區。（圖/Tiffany提供）

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