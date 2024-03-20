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太有趣聯名...FENDI x 隈研吾 鞋子包包都負建築了

記者孫曼／即時報導
日本建築師隈研吾與FENDI推出與合作設計的獨家系列配件。（圖／FENDI提供）
日本建築師隈研吾與FENDI推出與合作設計的獨家系列配件。（圖／FENDI提供）

FENDI 2024春夏男裝系列以隱藏在義大利托斯卡尼青山翠嶺間的FENDI Factory皮件工廠為靈感，此系列中與日本建築師隈研吾合作設計的獨家系列配件將於3月上市，運用古老日本工藝和原始天然材料全新改造FENDI Peekaboo、FENDI Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋等三項經典單品。「我始終認為隈研吾是自然主義建築大師。他是最早認識到將自然融入建築內外重要性的設計師之一。」FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi解說。

隈研吾以其將自然融入建築環境與「負建築」運動而聞名於世，他解說這次的合作，「我是一名建築師和設計師，作品始終圍繞著自然和工藝兩項重點。FENDI請我思考如何改造他們的包款和鞋子時，我認為這就像是從人的尺度上去進行的小型建案。」他從手工造紙技術出發，用混合棉花及樹皮纖維製成的Waranshi和紙作為素材，這種和紙乾燥柔軟，傳統上用於折紙、製作燈籠甚至和服。和紙形成堅固的結構，也同時賦予這些配件單品斑駁的外觀，呼應隈研吾將人造物品融入自然的理念。

一款Peekaboo包則是由淺色樺樹皮編織而成，巧妙地向FENDI Pequin條紋致敬，包身內的框架則以托斯卡尼的橄欖木雕刻製作。另一款Waranshi Peekaboo包，包身內的框架則運用日本傳統竹編工藝「やたら編み」（YATARA AMI），以細竹條不規則編織工法創造出堅固的編織格子，並進一步啟發FENDI Flow運動鞋3D列印鞋底的設計靈感，鞋面使用回收再生聚脂纖維棉布針織布料或和紙製作。FENDI Flow運動鞋還重新設計了帶有鞋帶和拉鍊的鞋面、軟木鞋墊，以及用未染色生質EVA材質製成模壓FF字樣鞋底。

FENDI x 隈研吾合作系列Peekaboo ISeeU Medium，71萬...
FENDI x 隈研吾合作系列Peekaboo ISeeU Medium，71萬元。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列Peekaboo ISeeU Medium，39萬...
FENDI x 隈研吾合作系列Peekaboo ISeeU Medium，39萬元。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列運動鞋，57,200元。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列運動鞋，57,200元。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列運動鞋，10萬2,500元。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列運動鞋，10萬2,500元。（圖／FENDI提供）
日本傳統竹編工藝「やたら編み」啟發FENDI Flow運動鞋3D列印鞋底的設計靈...
日本傳統竹編工藝「やたら編み」啟發FENDI Flow運動鞋3D列印鞋底的設計靈感。（圖／FENDI提供）
隈研吾合運用古老日本工藝和原始天然材料全新改造FENDI經典單品。（圖／FEND...
隈研吾合運用古老日本工藝和原始天然材料全新改造FENDI經典單品。（圖／FENDI提供）
FENDI x 隈研吾合作系列Baguette Soft Trunk包，10萬2...
FENDI x 隈研吾合作系列Baguette Soft Trunk包，10萬2,500元。（圖／FENDI提供）
日本傳統竹編工藝「やたら編み」。（圖／FENDI提供）
日本傳統竹編工藝「やたら編み」。（圖／FENDI提供）

日本 義大利 3D列印

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