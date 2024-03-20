太有趣聯名...FENDI x 隈研吾 鞋子包包都負建築了

日本建築師隈研吾與FENDI推出與合作設計的獨家系列配件。（圖／FENDI提供）

FENDI 2024春夏男裝系列以隱藏在義大利 托斯卡尼青山翠嶺間的FENDI Factory皮件工廠為靈感，此系列中與日本 建築師隈研吾合作設計的獨家系列配件將於3月上市，運用古老日本工藝和原始天然材料全新改造FENDI Peekaboo、FENDI Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋等三項經典單品。「我始終認為隈研吾是自然主義建築大師。他是最早認識到將自然融入建築內外重要性的設計師之一。」FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi解說。

隈研吾以其將自然融入建築環境與「負建築」運動而聞名於世，他解說這次的合作，「我是一名建築師和設計師，作品始終圍繞著自然和工藝兩項重點。FENDI請我思考如何改造他們的包款和鞋子時，我認為這就像是從人的尺度上去進行的小型建案。」他從手工造紙技術出發，用混合棉花及樹皮纖維製成的Waranshi和紙作為素材，這種和紙乾燥柔軟，傳統上用於折紙、製作燈籠甚至和服。和紙形成堅固的結構，也同時賦予這些配件單品斑駁的外觀，呼應隈研吾將人造物品融入自然的理念。