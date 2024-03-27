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Roger Vivier 仙履奇景 黑白雙色成主軸

文╱記者釋俊哲
Belle Vivier Slingback裸跟鞋。（圖／Roger Vivier提供）
Belle Vivier Slingback裸跟鞋。（圖／Roger Vivier提供）

在巴黎時裝周期間，Roger Vivier以「Vivier Op-tical」之名，發表了2024秋冬系列，並有多位女星包含伊娃葛林（Eva Green）、法國資深影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），以及超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）出席，大秀花都浪漫。

法國女星伊娃葛林(Eva Green)現身Roger Vivier的2024秋冬...
法國女星伊娃葛林(Eva Green)現身Roger Vivier的2024秋冬發表。（圖／Roger Vivier提供）

Viv Choc Illusion晚宴手拿包。（圖／Roger Vivier提供...
Viv Choc Illusion晚宴手拿包。（圖／Roger Vivier提供）

2024秋冬系列，品牌創意總監Gherardo Felloni設計了一個迷幻、宛如愛麗絲夢遊仙境的「仙履奇景」，他自1960年代的歐普藝術（Op Art）為原點，並拆解了「光學」（Optical），打造成2024秋冬主題「Vivier Op-tical」，迷幻、幾何、並與現代的浪漫貫穿融合。

一樓的「光學斑馬」空間是向品牌創辦人、Roger Vivier先生對動物的熱愛致...
一樓的「光學斑馬」空間是向品牌創辦人、Roger Vivier先生對動物的熱愛致敬：巨大的斑馬雕塑成為空間中的亮點，散發出某種魔幻的趣味。（圖／Roger Vivier提供）

無論包款、帽飾、馬甲又或是珠寶，黑白雙色大量成為本季主軸，其中像是Viv Choc Illusion晚宴手拿包、Belle Vivier Slingback裸跟鞋，都以黑白雙色，宛如帶人重返1960；一樓的「光學斑馬」空間更是向Roger Vivier先生對動物的熱愛致敬：巨大的斑馬雕塑成為空間中的亮點，斑馬的造型、身形、馬蹄都被略微變形，散發出某種魔幻的趣味性，並更讓人聚焦在臨近展台上的多款女式高跟鞋履與包款。

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