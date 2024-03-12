許光漢同款FENDI信差包 簡約線條配工業感細節 帥極了

品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)

由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi所設計的Chiodo系列推出最新力作！Chiodo在義大利 語中為「釘子」之意，是製作FENDI皮件不可或缺的工具之一，象徵了手工製作與精湛技藝的重要。如今，FENDI現在將這個釘子變成包身上刻有FF logo圖案的金屬鉚釘，成為Chiodo系列包款最具標示度的設計元素。

Chiodo系列兩款全新的包款均採用質地柔軟的粒面小牛皮製成。經典單肩款式的Chiodo信差包重新詮釋了傳統的柔和線條和弧形造型，包蓋上巧妙地加入了FENDI Roma金屬logo圖案。包身兩側飾有刻著FF logo圖案的Chiodo轉軸，肩帶繞著轉軸轉動。包身內側以撞色光面小牛皮材質塑造出一個扁平隔層。

而新款小型FENDI Chiodo背包，完美比例背起來輕鬆美觀，又能容納日常必需隨身物品，符合人體工學的肩帶圍繞中間的Chiodo轉軸轉動，可從雙肩背包變成實用的單手柄背包。