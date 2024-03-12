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許光漢同款FENDI信差包 簡約線條配工業感細節 帥極了

記者孫曼／即時報導
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)

由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi所設計的Chiodo系列推出最新力作！Chiodo在義大利語中為「釘子」之意，是製作FENDI皮件不可或缺的工具之一，象徵了手工製作與精湛技藝的重要。如今，FENDI現在將這個釘子變成包身上刻有FF logo圖案的金屬鉚釘，成為Chiodo系列包款最具標示度的設計元素。

Chiodo系列兩款全新的包款均採用質地柔軟的粒面小牛皮製成。經典單肩款式的Chiodo信差包重新詮釋了傳統的柔和線條和弧形造型，包蓋上巧妙地加入了FENDI Roma金屬logo圖案。包身兩側飾有刻著FF logo圖案的Chiodo轉軸，肩帶繞著轉軸轉動。包身內側以撞色光面小牛皮材質塑造出一個扁平隔層。

而新款小型FENDI Chiodo背包，完美比例背起來輕鬆美觀，又能容納日常必需隨身物品，符合人體工學的肩帶圍繞中間的Chiodo轉軸轉動，可從雙肩背包變成實用的單手柄背包。

於FENDI 2024春夏男裝大秀首度亮相的Chiodo信差包和小型背包，採用了同系列男裝的配色，背包以經典的海軍藍或米色為基調，配以明亮的鼠尾草綠色。另一款採用FENDI的經典FENDI Diagonal圖案，在FF塗層帆布上鑲嵌對角線切割的米色和黑色光面小牛皮。信差包則以FENDI黃色和雋永的黑色為主色調，配銀色金屬。

FENDI Chiodo郵差包米色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包米色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包黃色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包黃色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)
品牌大使許光漢演繹FENDI Chiodo郵差包。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包米色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包米色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo後背包小型款。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包黑色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包黑色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包綠色。(圖／FENDI提供)
FENDI Chiodo郵差包綠色。(圖／FENDI提供)

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