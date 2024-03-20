我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

SHIATZY CHEN 驚豔墨蘭花 重現東方內蘊

文╱記者釋俊哲
皺摺翻飛的黑色小可愛以蘭花之形變奏為服裝結構，頗具造型與戲劇性。（圖／SHIATZY CHEN提供）
皺摺翻飛的黑色小可愛以蘭花之形變奏為服裝結構，頗具造型與戲劇性。（圖／SHIATZY CHEN提供）

夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前於巴黎時裝周期間發表2024秋冬系列，大秀於巴黎藝術中心「東京宮」（Palais de Tokyo）進行，包含品牌好友林心如、莫文蔚與謝沛恩皆出席成為秀上來賓，本季並以「墨沫（Scene of ink）」為題，將來自東方的藝術之美、融入最新62套男女服裝設計。

大秀長腿的莫文蔚，身上的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝來自SHIATZY CHEN 20...
大秀長腿的莫文蔚，身上的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝來自SHIATZY CHEN 2024早秋系列。（圖／SHIATZY CHEN提供）

兩位港台天后莫文蔚、林心如成為大秀上的最閃亮點，一身SHIATZY CHEN 2024早秋新裝的林心如，以黑西裝外套搭配立體黑玫瑰拼接流蘇網紗半裙，同時手上的白色小包與閃耀高跟鞋，在舉手投足間俐落且別具女性氣質；莫文蔚其金蔥軟呢黑西裝短褲套裝同樣來自SHIATZY CHEN 2024早秋新裝，並內搭黑色吊帶背心，展現了正裝、休閒的混搭輕鬆神韻。

白色長風衣外套帶來如蘭花般高雅、幽靜的印象，脫俗清新。（圖／SHIATZY CH...
白色長風衣外套帶來如蘭花般高雅、幽靜的印象，脫俗清新。（圖／SHIATZY CHEN提供）
「墨蘭花」是2024秋冬時裝的重要元素，並以刺繡、拼接、立體的多重形式再現。（圖...
「墨蘭花」是2024秋冬時裝的重要元素，並以刺繡、拼接、立體的多重形式再現。（圖／SHIATZY CHEN提供）

而回看本季SHIATZY CHEN的2024秋冬服裝，背景厚重、懸掛的黑色裝置宛如黝黑的墨條，進而以服裝為文字、語境，勾勒出書畫水墨中「焦、濃、重、淡、清」的意境，再以「墨蘭花」成為服裝的子題元素。又稱花中四君子的蘭花，有著幽靜、高雅的聯想，無論是具象立體或刺繡形式的蘭花，時而出現在黑色圓領長袖拼接衫正面領緣的裝飾、時而「開」上了白色長版風衣的領片，其中又以一套皺摺翻飛的黑色小可愛則重現了蘭花的花形結構，並以西方設計語彙重現東方的內蘊，大膽而前衛。

中式書法中的刷墨層次，為黑色金屬緹花間藏入的黑戧金色紗線巧妙重現，又或是以抽鬚、黑流蘇、黑毛料毛海的工藝賦予了流動、自由的層次感，也像是書畫線條中筆觸的動靜張力；同款西裝外套並有金、全黑兩種設計。墨戧金黃和帝王紫、全白是本季愛用色彩，此外配件亮點則像是搭配金屬六角窗花鞋頭的逗號跟鞋，以及墨蘭花玉石玉鐲包袋，則再度扣回蘭花、水墨的大秀主題。

林心如 書法

上一則

OpenAI傳準備釋出更強AI模型「GPT-5」 預料在夏季

下一則

太有趣聯名...FENDI x 隈研吾 鞋子包包都負建築了

延伸閱讀

28年了 「雞姐」莫文蔚：拍「食神」曾被當路人驅趕

28年了 「雞姐」莫文蔚：拍「食神」曾被當路人驅趕
「雞姐」莫文蔚：拍「食神」第一天被當路人趕

「雞姐」莫文蔚：拍「食神」第一天被當路人趕
痛失寶貝6年 莫文蔚宣布「再當媽」

痛失寶貝6年 莫文蔚宣布「再當媽」
慶生不見霍建華 林心如曬10年對比照

慶生不見霍建華 林心如曬10年對比照

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高