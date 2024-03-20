SHIATZY CHEN 驚豔墨蘭花 重現東方內蘊

皺摺翻飛的黑色小可愛以蘭花之形變奏為服裝結構，頗具造型與戲劇性。（圖／SHIATZY CHEN提供）

夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前於巴黎時裝周期間發表2024秋冬系列，大秀於巴黎藝術中心「東京宮」（Palais de Tokyo）進行，包含品牌好友林心如 、莫文蔚與謝沛恩皆出席成為秀上來賓，本季並以「墨沫（Scene of ink）」為題，將來自東方的藝術之美、融入最新62套男女服裝設計。

大秀長腿的莫文蔚，身上的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝來自SHIATZY CHEN 2024早秋系列。（圖／SHIATZY CHEN提供）

兩位港台天后莫文蔚、林心如成為大秀上的最閃亮點，一身SHIATZY CHEN 2024早秋新裝的林心如，以黑西裝外套搭配立體黑玫瑰拼接流蘇網紗半裙，同時手上的白色小包與閃耀高跟鞋，在舉手投足間俐落且別具女性氣質；莫文蔚其金蔥軟呢黑西裝短褲套裝同樣來自SHIATZY CHEN 2024早秋新裝，並內搭黑色吊帶背心，展現了正裝、休閒的混搭輕鬆神韻。

白色長風衣外套帶來如蘭花般高雅、幽靜的印象，脫俗清新。（圖／SHIATZY CHEN提供） 「墨蘭花」是2024秋冬時裝的重要元素，並以刺繡、拼接、立體的多重形式再現。（圖／SHIATZY CHEN提供）

而回看本季SHIATZY CHEN的2024秋冬服裝，背景厚重、懸掛的黑色裝置宛如黝黑的墨條，進而以服裝為文字、語境，勾勒出書畫水墨中「焦、濃、重、淡、清」的意境，再以「墨蘭花」成為服裝的子題元素。又稱花中四君子的蘭花，有著幽靜、高雅的聯想，無論是具象立體或刺繡形式的蘭花，時而出現在黑色圓領長袖拼接衫正面領緣的裝飾、時而「開」上了白色長版風衣的領片，其中又以一套皺摺翻飛的黑色小可愛則重現了蘭花的花形結構，並以西方設計語彙重現東方的內蘊，大膽而前衛。

中式書法 中的刷墨層次，為黑色金屬緹花間藏入的黑戧金色紗線巧妙重現，又或是以抽鬚、黑流蘇、黑毛料毛海的工藝賦予了流動、自由的層次感，也像是書畫線條中筆觸的動靜張力；同款西裝外套並有金、全黑兩種設計。墨戧金黃和帝王紫、全白是本季愛用色彩，此外配件亮點則像是搭配金屬六角窗花鞋頭的逗號跟鞋，以及墨蘭花玉石玉鐲包袋，則再度扣回蘭花、水墨的大秀主題。