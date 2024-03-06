我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

FENDI 實穿又奢華 羅馬風格注入英式優雅

文╱記者孫曼
Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體。（圖／FENDI提供）
Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體。（圖／FENDI提供）

FENDI最新2024-25秋冬系列女裝大秀於米蘭舉辦，包括有FENDI品牌形象大使、韓流女團(G)I-DLE成員宋雨琦，IVE隊長安俞真，美國女星潔西卡貝兒（Jessica Biel）、日本品牌形象大使川口春奈（Haruna Kawaguchi）、泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen等時尚名人出席，現場星光熠熠。

FENDO泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen(左起)、日本品牌...
FENDO泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen(左起)、日本品牌形象大使川口春奈、品牌形象大使安俞真於品牌秋冬24米蘭女裝大秀合影。（圖／FENDI提供）

多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。（圖／FENDI提供）
多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。（圖／FENDI提供）

FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones解說本季的主題，延續過往以實用為出發點的設計，但仍以FENDI家族為靈感繆思，融入羅馬的實用風格，並注入了80年代的倫敦氣息：「我在翻看FENDI所典藏的品牌珍貴資料時，看到在1984年所推出的作品。這些草圖讓我想起了那個時期的倫敦：Blitz Kids樂團、新浪漫主義、工裝的興起、貴族風格、日本風格等」他說，「那時正是英國次文化和風格走向全球，並且吸收來自全球各地影響力的時刻。不過那時人們身上流露出的英式優雅依然從容不迫，不在乎別人的看法，這與羅馬風格遙相呼應」。

倫敦x羅馬 彰顯二元性

精湛的翻羊毛和皮革處理製作工藝展現出FENDI高超的手工技藝。（圖／FENDI提...
精湛的翻羊毛和皮革處理製作工藝展現出FENDI高超的手工技藝。（圖／FENDI提供）

Kim Jones在設計上融入他對品牌家族傳人之一、配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi的穿著風格印象，彰顯了品牌的二元性：實穿又奢華、簡約又帶有戲劇性、傳統與顛覆的混合、倫敦的隨性與羅馬的自由，實用性與趣味性並存，成就了一種輕鬆的著裝方式。於是他從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條，多層次穿搭的羊毛大衣的繫帶和腰帶隨意繫在腰間，實穿性十足的長裙則更多地表現出「剪裁流暢」的感覺，與印有羅馬雕像或繡有參差錯落的圓點的薄紗和烏干紗形成鮮明對比。單品細節更運用了品牌擅長的翻羊毛和皮革工藝、光澤感的亮面打蠟加工處理、獨特的Agugliato針刺工藝、以及嵌花工藝製作。

Selleria縫線 經典呈現

本季推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款。（圖／FENDI提供）
本季推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款。（圖／FENDI提供）
皮革馬靴貫穿整個系列。（圖／FENDI提供）
皮革馬靴貫穿整個系列。（圖／FENDI提供）

正值FENDI在2025年將迎來品牌成立百年之際，Selleria縫線主題在衣服和皮件上屢屢出現。Peekaboo、Baguette和By The Way包款捨棄華麗裝飾，採用華美自然的原色皮革。同時推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款，以及新款圓潤造型的Roll造型包款。

日本 泰國

上一則

Instagram推5大全新訊息功能 已讀不回不怕被發現

下一則

3月6日星座運勢 金牛貴人出現 天秤款待自己

延伸閱讀

英保守黨鞭稱伊斯蘭主義者控制倫敦市長 遭停職

英保守黨鞭稱伊斯蘭主義者控制倫敦市長 遭停職
小米手機昌平智慧工廠投產 拚千萬支產能

小米手機昌平智慧工廠投產 拚千萬支產能
倫敦數以千計民眾上街挺巴勒斯坦 警逮捕12人

倫敦數以千計民眾上街挺巴勒斯坦 警逮捕12人
倫敦邱園寶塔

倫敦邱園寶塔

熱門新聞

搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10
一名網友透露，他用500元台幣購入這個明代出自「景德鎮」的瓷碗。（取材自臉書）

他砸16美元買下明代瓷碗 底部寫「大明成化年製的喔」

2024-03-04 04:10

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠