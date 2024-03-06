GUCCI 蕾絲與蒼鷺 全新設計 顛覆想像

大量蕾絲、半透的睡衣式洋裝，顛覆了織料和季節的絕對關聯。（圖／GUCCI提供）

古馳（GUCCI ）於米蘭時裝周發表了2024秋冬女裝，明星、名人包括品牌大使Hanni、中國男星肖戰、文淇、英國女演員Daisy Edgar Jones，甚至GUCCI母集團、Kering Group的「董娘」女星莎瑪海耶克也到場看秀，欣賞由GUCCI創意總監Sabato de Sarno打造的本季全數55套造型。

GUCCI品牌大使、NewJeans團員Hanni，以咖啡色連身裙搭配Ancora Red紅色高跟鞋，同場加映小蠻腰，性感不失大方。（圖／GUCCI提供）

透明連身洋裝 搶眼造型

Sabato de Sarno在大秀開始前已在個人IG上傳一張照片，照片內有著一本Ancora Red的紅色皮革筆記本，其封面燙有Follow your heart的字樣並「透」出大量便利貼；貼文中並搭配一段短文：Seek a small subversive gesture，譯為中文可為「尋覓一種顛覆性的姿態」。事實上，2024秋冬的GUCCI女裝確實顛覆了對季節的想像：大量的蕾絲、透明連身洋裝成為搶眼造型，讓人不禁沉思，這是春夏又或秋冬的發表？貼文中方形的紅色筆記本也像是女裝的寬大輪廓，便利貼則似精巧的金屬手鍊、choker馬銜鍊金色短項鍊或迷你螢光色小包，讓人為之驚艷。

針織衫上的透明或略帶異色的亮片或水晶流蘇，讓衣物與其穿戴者煥發著閃耀自信。（圖／GUCCI提供） 針織衫上的透明或略帶異色的亮片或水晶流蘇，讓衣物與其穿戴者煥發著閃耀自信。（圖／GUCCI提供） 幾何線條的「蒼鷺」在本季首見構成全新圖案，散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中。（圖／GUCCI提供）

眼線和長靴 秋冬「標配」

透明洋裝顛覆了季節和織物布料使用的絕對關聯，並透過刺繡、蕾絲賦予了如少女般的夢幻氣質，時而搭配上黑色長裙與墨鏡，時而則外搭超長毛料大衣和螢光色包款；大量的刺繡工藝出現在超長變形的M1美軍飛行外套、深V連身長裙或厚重的長大衣外套上，讓整體造型閃閃發亮、走路有風；深邃強烈的眼線和長靴則是2024秋冬的「標配」，展現出GUCCI女子的犀利與剽悍，同時長靴內側再藏入GUCCI經典的綠紅綠尼龍Web織帶；幾何線條的「蒼鷺」在本季首見，構成了全新圖案、散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中，或將成為未來GUCCI在馬銜鍊、Ancora Red、綠紅綠之外的新經典設計語彙。

最後一套的平口連身開衩長裙以全黑、飾以寶石的短項鍊、過膝超長皮靴的共通點，呼應開秀的第一套造型。（圖／GUCCI提供） 壓印幾何圖形的外套在本季值得推崇，窄身繫皮帶，並搭配厚底樂福鞋。（圖／GUCCI提供）