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蔡依林辣腿、孫藝珍「炫腹」合演VALENTINO全新形象

記者孫曼／即時報導
VALENTINO正式宣布蔡依林成為品牌代言人。(圖／范倫鐵諾提供)
VALENTINO正式宣布蔡依林成為品牌代言人。(圖／范倫鐵諾提供)

范倫鐵諾（Valentino）宣布台灣歌壇天后蔡依林成為品牌代言人，發布由Valentino DI.VAs人物Kaia Gerber、孫藝珍和蔡依林共同演繹，知名攝影師Mert & Marcus於紐約掌鏡拍攝的L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告大片。

Valentino的品牌代言人稱為DI.Vas，代表創意總監Pierpaolo Piccioli所推崇的多元價值（DI.fferent VA.lues）；蔡依林25年來在音樂生涯上努力不懈，不斷突破自我並勇於創新的精神，與品牌繼續追求真實性、包容性和個性的價值觀不謀而合。

「她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。」Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli說。

這次同時推出的全新形象廣告中，由Kaia Gerber、孫藝珍和蔡依林三位分別來自不同地區、在全球範圍內享有盛譽的女性人物聯合演繹，跟隨鏡頭俯瞰紐約充滿活力的城市風景，盡情展現出都市生活的律動與酷感。Valentino L'École系列以紅色、白色及黑色為主調，品牌更運用獨特的altorilievo技術，使精巧的裁剪成為呈現肌膚之美的獨特視窗。

形象廣告中，Valentino Garavani VLogo Moon Bag流暢的曲線設計巧妙貼合身體線條，與Valentino Garavani Locò與VSling包款同樣都是本季不可忽視的亮點單品。

孫藝珍演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(...
孫藝珍演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(圖／范倫鐵諾提供)
Kaia Gerber演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列...
Kaia Gerber演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(圖／范倫鐵諾提供)
孫藝珍演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(...
孫藝珍演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(圖／范倫鐵諾提供)
Kaia Gerber演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列...
Kaia Gerber演繹VALENTINO L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告特輯。(圖／范倫鐵諾提供)
VALENTINO正式宣布蔡依林成為品牌代言人。(圖／范倫鐵諾提供)
VALENTINO正式宣布蔡依林成為品牌代言人。(圖／范倫鐵諾提供)

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