GUCCI春夏女裝時髦開局 IU李知恩 新包款入鏡

IU李知恩曾在IG曬出GUCCI Jackie Notte鏈帶包，展現甜美氣質。（圖／摘自Instagram）

隨著新年的展開，GUCCI 不僅發表了GUCCI Ancora形象廣告，同時全系列Ancora女裝也全面上市。於此同時，東西方女星包含潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、IU李知恩、英國創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、南韓 女星Park Ji Hu與BIBI也相繼運用了GUCCI Ancora系列的包款、鞋履、服裝單品造型，以簡約輪廓、鮮豔的色彩與熱情，為2024春夏時髦開局。

潔西卡崔絲坦背上GUCCI Jackie Notte鏈帶包。（圖／GUCCI提供）

像是擁有鮮明Ancora Red、以Jackie 1961為基礎的鏈條款Jackie Notte鏈帶包就為「國民妹妹」IU李知恩、南韓女星Park Ji Hu與BIBI先後造型，無論柔美、個性或知性，全風格皆能搭配合拍。潔西卡崔絲坦也是Jackie包的愛用者，並曾以Ancora Red Jackie包或大型黑色Jackie肩背包出席紅毯或街拍，展現包款戲劇效果與日常感的二元可能。

GUCCI Signoria高跟鞋。（圖／GUCCI提供）

Signoria高跟鞋同樣是女星們的共同之選、也是2024本季主打商品，運用Ancora Red紅色漆皮，並在鏤空鞋後跟上點綴以金色裝飾，側邊並有GUCCI字樣，醒目、奢華，展現源自義大利 的熱情活力。

Ancora Red Jackie包是模特兒上身唯一單品，讓包款成為全身最性感的風格聚焦。（圖／GUCCI提供）

全新2024春夏的GUCCI Ancora形象廣告由GUCCI創意總監Sabato De Sarno設計，透過模特兒單獨或團體入鏡，以寬鬆的牛仔褲、閃耀的水晶披肩、宛如小可愛背心的閃耀鏤空上衣搭配同風格水晶Jackie手拿包，展現獨特自我與群體的享樂生活風格。可見到Ancora Red或黑色的Jackie包成為模特兒上身的唯一造型單品，讓包款成為全身最性感的風格單品，視覺情境反映了GUCCI 2024春夏聚焦的精神核心：熱情、狂野、自信，風格自定義。